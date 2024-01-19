Влияние уже не то — Вашингтон не смог потушить конфликт на Ближнем Востоке

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Попытки Энтони Блинкена не допустить обострения войны между Израилем и ХАМАС пока оказались неудачными: Ближний Восток продолжает полыхать всё сильнее, констатирует британская The Times. Как подчёркивается в материале издания, сложная обстановка — следствие внешнеполитических просчётов администрации Байдена, а также признак ослабевания влияния Америки на регион.



AP

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен, который без малого месяц провёл в разъездах по Ближнему Востоку, намереваясь не допустить перерастания боевых действий в Газе в более масштабный региональный конфликт с участием Ирана и его марионеток, судя по событиям в Йемене, Красном море, Пакистане и Иране, потерпел фиаско, пишет The Times.

По информации издания, эксперты констатируют, что администрации президента США Джо Байдена наконец аукнулся отказ от попыток урегулировать конфликт между палестинцами и Израилем, а также склонность недооценивать влияние и амбиции Тегерана. «События последнего времени по всему миру — включая Тайваньский пролив, Ближний Восток и Украину — являются результатом отсутствия у Америки решимости реально играть роль лидера», — заявил, в частности, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Всего за несколько дней до нападения боевиков ХАМАС на Израиль Блинкен готовился к визиту в Саудовскую Аравию для финализации масштабной инициативы — признания Эр-Риядом Израиля в обмен на предоставление Вашингтоном гарантий безопасности обеим странам, а также уступки со стороны израильтян в пользу палестинцев. В регионе тогда царило спокойствие — но оно очень скоро сменилось войной, и теперь, через три месяца после её начала, обстановка продолжает усугубляться: израильские войска по-прежнему ведут бои в Газе, хуситы, которые чуть было не договорились о мире с саудовцами, парализовали судоходство в Красном море, а Иран начал обмен ударами с Пакистаном.

По мнению аналитиков, США допустили на Ближнем Востоке и другие оплошности кроме откладывания палестинского вопроса в долгий ящик. Так, они, не послушав совета Саудовской Аравии, расценили тех же хуситов как угрозу местного, а не регионального или даже глобального масштаба.

В целом же усилия американского Госдепа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке очевидно не увенчались успехом, и это — верный признак того, что влияние США в регионе ослабевает, говорится в материале The Times.