 

Скандалы: Один плюс ноль

19.01.2024, 18:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Актер из советского фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов стал отшельником на острове

Российский актер Геннадий Нилов, известный по фильму «Три плюс два», пропал с радаров и перестал общаться с друзьями. Об этом изданию Teleprogramma сообщил сын знаменитого артиста Алексей Нилов.

По его словам, отец стал отшельником. Он приобрел землю на острове в Ленинградской области, на котором сейчас живет. Сын периодически приезжает к актеру и помогает по хозяйству, а вот с друзьями Геннадий Нилов разорвал все контакты.

Алексей также опроверг все слухи о двух перенесенных клинических смертях его отцом. Он рассказал в программе «Малахов» на канале «Россия 1», что у актера были проблемы с сердцем, но не критические.

Полина Цимкина

Оригинал материала: “Московский комсомолец”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Мнение: О жидко-красных линиях… Россия сдалась окончательно ?

19.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Результата нет, но удары продолатся

19.01 / Спортивный директор «Спартака» Амарал решил сократить состав команды

19.01 / РПЦ разжаловала до дьякона митрополита, освящавшего теплосети Подольска

19.01 / Скандалы: Понять и простить

19.01 / Мнение: Эпитафия

19.01 / Мнение: О секрете фото с Путиным… Найдёте женщину?

19.01 / Рупор кремлевской пропаганды: “Хэиль-5-23”

19.01 / Фитнес-тренеры рассказали о нюансах уличных тренировок зимой

19.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Наёмники-французы погибают за нацистский режим на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика