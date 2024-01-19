Скандалы: Один плюс ноль

Актер из советского фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов стал отшельником на острове

Российский актер Геннадий Нилов, известный по фильму «Три плюс два», пропал с радаров и перестал общаться с друзьями. Об этом изданию Teleprogramma сообщил сын знаменитого артиста Алексей Нилов.

По его словам, отец стал отшельником. Он приобрел землю на острове в Ленинградской области, на котором сейчас живет. Сын периодически приезжает к актеру и помогает по хозяйству, а вот с друзьями Геннадий Нилов разорвал все контакты.

Алексей также опроверг все слухи о двух перенесенных клинических смертях его отцом. Он рассказал в программе «Малахов» на канале «Россия 1», что у актера были проблемы с сердцем, но не критические.

Полина Цимкина

Оригинал материала: “Московский комсомолец”