Скандалы: Один плюс ноль
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Актер из советского фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов стал отшельником на острове
Российский актер Геннадий Нилов, известный по фильму «Три плюс два», пропал с радаров и перестал общаться с друзьями. Об этом изданию Teleprogramma сообщил сын знаменитого артиста Алексей Нилов.
По его словам, отец стал отшельником. Он приобрел землю на острове в Ленинградской области, на котором сейчас живет. Сын периодически приезжает к актеру и помогает по хозяйству, а вот с друзьями Геннадий Нилов разорвал все контакты.
Алексей также опроверг все слухи о двух перенесенных клинических смертях его отцом. Он рассказал в программе «Малахов» на канале «Россия 1», что у актера были проблемы с сердцем, но не критические.
Полина Цимкина
Оригинал материала: “Московский комсомолец”
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