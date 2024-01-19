 

В Сети появилось фото Волочковой возле СК РФ: ответственности не избежать

19.01.2024, 18:35, Новости дня
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Дело, связанное с публикацией в Сети скандального ролика, набирает обороты. Возмущенные возгласы общественности, видимо, возымели результат: Анастасию Волочкову заметили у здания Следственного комитета.

Балерина решила защитить свое честное имя.
Судя по всему, ответственности обидчику, который слил в интернет видео с участием Волочковой и Джигурды, теперь не избежать. Экс-прима Большого театра написала заявление с просьбой привлечь по 306 статье Уголовного кодекса РФ того человека, который предал огласке информацию, являющуюся “личной тайной о частной жизни”. Фото заявления балерина опубликовала на своей странице в соцсети.

Волочкова указала в документах, что 16 января 2024 года к ней стали поступать звонки от представителей СМИ с вопросом, видела ли она ролик с приватным танцем. Это для танцовщицы стало полной неожиданностью, по ее словам. Также в заявлении балерина написала, что не давала своего согласия на сбор и публикацию контента из вышеуказанного ролика.

По словам знаменитости, события данного видео происходили год назад. Помимо Никиты Джигурды, в гостях у нее был и помощник шоумена. Как заявила звезда шоу “Одержимость”, он вполне мог осуществлять видеозапись, потому что держал в руках телефон в тот момент.

Содержание самого видео Анастасия Волочкова назвала ничем иным как, желанием Никиты Джигурды поднять ей настроение. Также балерина констатировала тот факт, что муж Марины Анисиной человек эпатажный и “любит совершать поступки из разных соображений”.


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