В Сети появилось фото Волочковой возле СК РФ: ответственности не избежать

Дело, связанное с публикацией в Сети скандального ролика, набирает обороты. Возмущенные возгласы общественности, видимо, возымели результат: Анастасию Волочкову заметили у здания Следственного комитета.

Балерина решила защитить свое честное имя.

Судя по всему, ответственности обидчику, который слил в интернет видео с участием Волочковой и Джигурды, теперь не избежать. Экс-прима Большого театра написала заявление с просьбой привлечь по 306 статье Уголовного кодекса РФ того человека, который предал огласке информацию, являющуюся “личной тайной о частной жизни”. Фото заявления балерина опубликовала на своей странице в соцсети.

Волочкова указала в документах, что 16 января 2024 года к ней стали поступать звонки от представителей СМИ с вопросом, видела ли она ролик с приватным танцем. Это для танцовщицы стало полной неожиданностью, по ее словам. Также в заявлении балерина написала, что не давала своего согласия на сбор и публикацию контента из вышеуказанного ролика.

По словам знаменитости, события данного видео происходили год назад. Помимо Никиты Джигурды, в гостях у нее был и помощник шоумена. Как заявила звезда шоу “Одержимость”, он вполне мог осуществлять видеозапись, потому что держал в руках телефон в тот момент.

Содержание самого видео Анастасия Волочкова назвала ничем иным как, желанием Никиты Джигурды поднять ей настроение. Также балерина констатировала тот факт, что муж Марины Анисиной человек эпатажный и “любит совершать поступки из разных соображений”.