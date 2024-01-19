Мнение: О жидко-красных линиях… Россия сдалась окончательно ?

Ещё один весьма показательный штрих к наглядной картине того, в каком незавидном положении сейчас #Россия. В какую глубокую *** она себя загнала и продолжает загонять дальше. А мир смотрит на «голого короля», и ему уже даже не смешно. Скорее — противно.

И скучно: повторение заезженной пластинки ничего, кроме раздражения не вызывает.

Российским чиновникам и дипломатам следовало бы административно запретить употребление слов «красная линия». Потому что в российском исполнении они утратили уже всякий смысл. А пустопорожнее сотрясание воздуха никому ещё авторитета не добавляло.

Москва и Сеул могут восстановить партнёрские отношения, если Южная Корея не станет пресекать «красную линию», коей являются прямые поставки оружия Киеву. Об этом заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев. И тут — два в одном.

Во-первых, Сеулу уже глубоко пофиг на «партнёрские» отношения с Москвой. Они и раньше-то были преимущественно торгашескими: Россия покупала у Южной Кореи автомобили и гаджеты, взамен продавала сырьё. Теперь же, на фоне сближения Кремля и Пхеньяна, даже о таком «партнёрстве» речи нет в обозримой перспективе. Сеул выбрал свою правильную сторону. И это не РФ, которая оказалась на противоположной.

Во-вторых, весь спич выглядит уже совсем жалким. Обратили внимание на слово «прямые»? То есть, в простом переводе с дипломатического на обычный русский это означает следующее. Кореец-хён, не поставляй, пожалуйста, своё оружие Киеву напрямую, а делай это через третьи страны, пожалуйста, иначе мы очень обидимся и громко плакать будем…

Какое-то тихое блеяние вместо грозного рыка.

Хотя в нынешнем положении России — уже и не голосом не рыкнешь, и кулаком не стукнешь. Проехали…

А что дальше?

Умолять на коленях?

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