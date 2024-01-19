Рупор кремлевской пропаганды: Результата нет, но удары продолатся
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Цитаты великих людей.
– Бомбардировки остановили атаки хуситов?
– Нет.
– Вы будете продолжать бомбить Йемен.
– Да.
(с) Байден, 18.01.2024
* * *
«Я уже говорил тебе, что такое безумие? Безумие – это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменение. Это есть безумие. (с) Ваас Монтенегро
За последние 2 дня хуситы успешно поразили еще 2 американских судна.
Хуситы официально сообщили, что судам из России и Китая ничего не угрожает у побережья Йемена и они могут как использовали, так и использовать маршрут через Красное море для судоходства.
Собственно, и ранее было известно, что российские и китайские суда никаких проблем с проходом через Красное море и Суэцкий канал не испытывают. Хуситы при помощи Ирана методично отслеживают конкретные суда связанные с Израилем и США и бьют именно по ним, проявляя высокую степень разборчивости в вопросе – по каким судам бить, по каким нет. Пока что никаких инцидентов с попаданиями в случайные суда "не тех стран" не было. Все цели так или иначе принадлежали к враждебным хуситам и палестинцам странам.
Как итог, из-за атак хуситов Израиль уже потерял миллиарды долларов. Также огромный ущерб понесли судоходные компании, а ряд заводов в Европе были вынуждены останавливать производство из-за сбоя поставок. При дальнейших ударах, будет нарастать и куммулятивный эффект таких ударов для глобальной морской торговли.
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Источник: Colonel Cassad
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