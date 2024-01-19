Спортивный директор «Спартака» Амарал решил сократить состав команды

Недавно назначенный спортивный директор “Спартака” Томаш Амарал рассмотрел необходимость уменьшения числа игроков в основном составе команды. Слова Амарала были процитированы на официальном сайте клуба.

“Невозможно говорить о доверии молодым игрокам и при этом иметь в основном составе 27 человек, не уступая место молодежи”, – подчеркнул Амарал. Он также отметил, что оптимальным числом футболистов в первой команде должно составлять 24-25 человек.

Касаясь состава “Спартака”, Амарал выразил удовлетворение и похвалу. “Здесь собраны отличные игроки. Я увидел, что они играют с сердцем. Это очень важно. Страсть – самое важное в футболе”, – подчеркнул португальский специалист.

Амарал назначен спортивным директором “Спартака” 22 декабря. Он перешел в российский клуб из лиссабонской “Бенфики”, где занимал должность старшего скаута.