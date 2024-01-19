РПЦ разжаловала до дьякона митрополита, освящавшего теплосети Подольска

Руководство Русской православной церкви (РПЦ) созвало комиссию по ликвидации последствий коммунальной аварии в подмосковном Подольске.

Изучив техническую документацию теплосетей, любезно предоставленную муниципальными властями, и журнал ежегодного освящения коммуникаций, священнослужители обнаружили, что митрополит Подольский Евпраксий провёл в августе 2023 года обряд с многочисленными нарушениями – так, таинство заняло 7 минут и 36 секунд вместо положенных 15 минут, а при его проведении были использованы только два литра святой воды вместо положенных пяти.

В своё оправдание митрополит заявил, что экономил святую воду, а двух литров обычно достаточно для качественного освящения теплосетей населённого пункта с населением 300 тысяч человек – такие нормативы были установлены в качестве дополнительного протокола к государственному стандарту ещё в 1976 году.

Священник добавил, что в предыдущие годы в Подольске и других городах Подмосковья не возникало такого количества коммунальных аварий. Виновником чрезвычайного происшествия, по его мнению, стала слишком морозная погода, но молиться за благосклонность небес по штатному расписанию должен был владыка Балашихинский.

Рабочая группа посчитала аргументы митрополита неубедительными и разжаловала его в сане до дьякона. Для ликвидации аварии будут вызваны два митрополита из других регионов – они будут молиться посменно до устранения всех порывов.

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