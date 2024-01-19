Скандалы: Понять и простить

Как Киркоров, Билан и другие участники «голой вечеринки» заглаживают вину

Прошёл уже месяц после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, которая стала крахом для репутации и заработков её звёздных участников — Киркорова, Билана, Лолиты, Асти. До артистов стало доходить, что прощение ещё нужно заслужить. Кто и что для этого делает?

Неуместная «голая вечеринка» в разгар СВО задела всех — от участников спецоперации и жителей Донбасса до руководства страны. Недавно президент Владимир Путин рассказал о том, как меняется взгляд людей, которые побывали в зоне СВО, упомянув и «голую вечеринку».

— После того, как человек решится на подобное, когда перейдёт эту границу, возвратится домой, большая часть жизненных приоритетов прежней уже не будет. Теперь уже не сможешь скакать без штанов на каких-нибудь светских мероприятиях. Эти люди совершенно по-другому на жизнь смотрят, ценности у них совершенно иные, — рассказал Путин, намекнув на скандальное мероприятие.

Парад извинений в водолазках от застуканных на вечеринке Ивлеевой селебов, кажется, не принёс им никакой пользы. Похоже, в России закончились те времена, когда знаменитостям можно было творить что угодно и отделываться дежурными извинениями.

Чтобы спасти репутацию и вернуть заработки, некоторые участники «голой вечеринки» уже отправляют деньги на благотворительность и едут поддержать людей в зону проведения СВО. Но не все.

Как исправлялся Дима Билан

Певец Дима Билан на днях съездил в Донецкую Народную Республику — не с пустыми руками. Там отправился в Республиканский травматологический центр, встретился с юными пациентами, подарил им и персоналу больницы ценные подарки.

Позже пообщался с бойцами СВО и пострадавшими от обстрелов местными жителями, пообещал помочь им с протезированием и прохождением реабилитации после ранений.

В Горловке артист посетил местный детский социальный центр — ему достались бытовые кондиционеры, а приюту для бездомных животных Билан подарил три миллиона рублей на корм для животных и транспорт. На память забрал оттуда чёрного кота по кличке Шахтёр на замену умершему в сентябре Соломону. Теперь хвостатый живёт у певца дома в Москве.

С гастролями, кажется, у него налаживается. На День всех влюблённых у Билана намечено два концерта в «Крокус сити холле» — там он должен выступить 14 и 15 февраля. После этого артист отправится на гастроли по Уралу.

Впрочем, не все государственные деятели поверили в искреннее раскаяние артиста: некоторые депутаты высказались в духе, что, мол, этого для прощения мало и наказывать всех участников надо только рублём — дескать, это единственная болевая точка провинившихся селебов.

Как спасает репутацию Филипп Киркоров

В конце прошлого года по богемной тусовке ходили слухи, что Филипп Киркоров очень расстроился, что его вырезали из всех новогодних огоньков. Певец вроде бы даже пытался уладить эти вопросы с помощью своих связей, но безуспешно.

А перед самым Новым годом настроение артисту ещё подпортило и Российское авторское общество, подавшее к Киркорову иск на сумму 2 млн рублей. Выяснилось, что Филипп Бедросович в апреле 2022 года, то есть два года назад, спел 13 чужих песен и не выплатил за это вознаграждение их авторам. Якобы пострадали права Михаила Гуцериева, Дмитрия Маликова, Ирины Дубцовой, Олега Газманова, Ильи Резника, Раймонда Паулса и Егора Крида.

После встречи Нового года оставшийся без российских корпоративов король эстрады отбыл в Дубай, где на пару с Михаилом Шуфутинским дважды выступил в одном из ночных клубов в рождественские праздники. Оттуда же певец перевёл свой гонорар за работу в шоу «Маска» белгородскому фонду помощи детям с аутизмом «Синяя птица». В организацию поступило 5 млн рублей, которые сотрудники фонда намерены потратить на закупку мебели, оборудования и материалов для занятий с детьми. В прилегающих к зоне СВО певца пока так и не увидели.

Раздел «Афиша» на 2024 год на официальном сайте Киркорова пустует, остались только упоминания его 16 концертов, данных зимой – весной прошлого года. В декабре «примадон» дал большое интервью своему адвокату Александру Добровинскому, в котором сообщил, что вскоре он станет резидентом кабаре-театра Crave в Москве — там у него будет собственное шоу. Возможно, концертов в ближайшее время нет именно по этой причине.

Лолита Милявская собирается на гастроли непрощённой

Лолита Милявская, если верить словам её друга, бывшего продюсера покойного Пьера Нарцисса Сергея Дворцова, от грянувшего за «голой вечеринкой» скандала пострадала «ужасно». Отмена концертов и корпоративов обошлась ей примерно в 7 млн рублей.

Тем не менее артистка пока ограничилась устными извинениями — информация о её желании съездить в зону спецоперации или материальной помощи пострадавшим так и не появилась. При этом в искренность раскаяния в России поверили не все, так как буквально за пару дней до этого певица рассказывала, какое «сладкое послевкусие» осталось у неё после тусовки у Ивлеевой.

Кстати, 15 января в своём обращении к поклонникам Лолита отметила, что в ближайшем будущем она намерена уделять больше внимания своей дочери и матери. А судя по анонсам в Интернете, уже в феврале Милявская отправляется в тур по дворцам культуры Подмосковья.

В марте певица едет на гастроли по Уралу и Сибири. Впрочем, все ли концерты состоятся, большой вопрос, так как, например, назначенное на 27 марта выступление в Омске уже отменили после требования местных казачьих организаций.

Справедливости ради стоит отметить, что в Донбассе артистка всё же была. Правда, не сейчас, а в 2019 году. Тогда Лолита давала концерты в Донецке и Луганске и своими глазами видела руины Дебальцева. Как тогда писала пресса, поездка по региону и общение с местными жителями оказали неизгладимое впечатление на певицу. Впрочем, год спустя в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону Милявская предпочла уходить от ответов на вопросы о её отношении к происходящему между Россией и Украиной.

Анна Асти поедет в тур по России

Украинская певица Анна Асти, получившая российское гражданство лишь в ноябре прошлого года, сейчас находится под проверкой на законность получения ею паспорта. Тем не менее артистка собирается в большой тур по России.

«Царица» собирается в Краснодар, Волгоград, Астрахань, Саратов, Пензу и Тольятти. На большинстве площадок стоимость билетов в танцевальный партер стартует от 2,5 тыс. рублей. Самые дорогие оказались в Волгограде — от 5 тыс. рублей за возможность потусоваться на танцполе. За три ближайших месяца девушка планирует дать 14 концертов. Правда, два из них перенесены — это выступления в Москве и Сочи.

Сейчас в России от украинки ждут благодарности, так как Асти как самостоятельный артист состоялась именно здесь и здесь же зарабатывает большие деньги. Ещё в 2019 году Анна Дзюба (это настоящее имя певицы) открыла в Москве собственную студию звукозаписи «Феникс мьюзик» и в 2022 году выручила на ней без малого 60 млн рублей. Кроме фирмы, у Асти ещё есть ИП, через которое она получает деньги за свои выступления.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Life.ru”