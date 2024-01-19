Мнение: О секрете фото с Путиным… Найдёте женщину?



Фото © Kremlin.ru

Хотя на фотографии действительно российский президент Владимир #Путин, никакой политики в заметке нет. Она, как это принято по пятницам, о женщинах. Точнее, об одной женщине, без которой этого фото наверняка бы не было. И вот этот импозантный #мужчина справа так бы и остался мелким столичным бизнесменом.

Виктор Пелевин фразой из «Тайных видов на гору Фудзи» о женской роли в мужском успехе был прав и не прав одновременно. Да, за каждым успешным мужчиной стои́т #женщина… Но лишь та, которая перестала ему мешать. Своими истериками, капризами, просьбами, выносом мозга и угрозой «уеду к маме!».

Собеседник главы государства на этом фото — бизнесмен Руслан Байсаров. Второй муж певицы Кристины Орбакайте, единственной дочери певицы Аллы Пугачевой. По слухам, их страсть вспыхнула внезапно, когда оба были несвободны, а новый союз напоминал вулкан. Немудрено, что продержался он около шести лет. И ещё столько же длилось эхо от него. Суды относительно того, с кем должен жить их общий сын Дени вышли тоже… «вулканичными». И, что было тогда редкостью в российской судебной практике, судьи встали на сторону отца, а не матери. Которая к тому времени уже была вся в новом романе с американским бизнесменом советского происхождения.

Но всё проходит, прошло и это. На момент встречи с Кристиной Орбакайте Руслан Байсаров был всего лишь владельцем «звёздного» салона красоты в Центре международной торговли в Москве. И то на паях с режиссёром Федором Бондарчуком и актёром Степаном Михалковым. После расставания с капризной певицей и безбашенной тёщей карьера предпринимателя наконец-то пошла в гору. Он вошёл в нефтяной #бизнес, наладил контакты с тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым и даже создал собственную сеть автозаправок. Ну а далее всё пошло по нарастающей, и Руслан Байсаров вышел уже на федеральный уровень. Новыми его патронами стали Ротенберги и Ковальчуки.

И вот — президент страны принимает у себя в кабинете бывшего мелкого ларёчника.

Интересно, жалеет ли сейчас Кристина Орбакайте, 20 лет назад сбежавшая к американскому стоматологу, о своём решении?

И поднялся ли бы Руслан Байсаров так высоко, не избавься он вовремя от этой пиявки?

—