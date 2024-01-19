Рупор кремлевской пропаганды: “Хэиль-5-23”

КНДР испытала подводную систему ядерного оружая.

Заявление для печати представителя Министерства обороны КНДРНиже следует полный текст опубликованного 19 января заявления для печати представителя Министерства обороны КНДР «Ни в коем случае не будем допускать безрассудную военно-конфронтационную истерику».С самого начала года США, Япония и Республика Корея активно проводят провокационные военные учения.С 15 января за три дня американский атомный авианосец «Карл Винсон», крейсер «Принстон», оснащенный многофункциональной боевой системой Aegis ("Иджис"), корабли ВМС «отрядов самообороны» Японии и ВМС Республики Корея опять провели объединенные военно-морские учения на море вокруг острова Чечжу.Нынешние учения, которые прошли после того, как в декабре прошлого года военные гангстеры США, Японии и Республики Корея совместно составили многолетний план трехсторонних учений, стали причиной дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и являются серьезно угрожающими безопасности нашего государства акциями.В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Корейского Восточного моря важное испытание системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», которая находится в разработке.Подводная ядерная ответная готовность нашей армии усовершенствуется, а естественно продолжатся различные ответные действия над морем и под морем в целях сдерживания военных враждебных акций ВМС США и их союзников.Мы решительно осуждаем безрассудное деяние США и их сателлитов, которые с самого начала Нового года серьезно угрожают безопасности КНДР, и строго предупреждаем о катастрофических последствиях.Вооруженные силы КНДР ни в коем случае не будут допускать безрассудную военно-конфронтационную истерику, ответственным, решительным и отважным применением сил сдерживания будут внушать врагам страх и надежно защищать на основе мощной силы безопасность государства и мир в регионе.

https://t.me/nucdprk/4257 – цинк

Будем с интересом ждать разъяснений, что же это такое было. Скорее всего новая торпеда или ракета с ядерной боеголовкой.



Появились фотографии испытанной системы.

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