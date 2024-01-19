Фитнес-тренеры рассказали о нюансах уличных тренировок зимой

Зимний период не означает, что необходимо оставить тренировки на улице. Фитнес-тренеры Светлана Бутова и Ольга Иванова дали полезные советы, чтобы сделать зимние уличные тренировки безопасными и эффективными.

Светлана Бутова подчеркнула важность поддержания гидратации в организме во время зимних тренировок. Необходимо пить достаточное количество воды и не стоит тренироваться на голодный желудок. Однако следует избегать занятий сразу после еды. Также, нужно обратить внимание на свою одежду – она должна быть многослойной. Бутова советует использовать шарф и перчатки для защиты от обморожения, которое может наступить даже за короткое время на открытых участках тела.

Ольга Иванова, другой фитнес-тренер, предостерегает от голодания в стремлении похудеть. Сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки – вот ключ к хорошей физической форме к весне.

Следуя советам этих специалистов, можно наслаждаться зимними тренировками на свежем воздухе и поддерживать свое здоровье в отличной форме.