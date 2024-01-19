 

По примеру Бочкаревой: актера Руденко задержали с наркотиком в трусах

19.01.2024, 16:15, Новости дня
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Как сообщает телеграм-канал SHOT, вечером 17 января сотрудники ГИБДД остановили транспортное средство звезды. Поведение Анатолия Руденко показалось им подозрительным, что послужило поводом для обыска, в ходе которого был найден подозрительный пакет.

Сверток содержал в себе запрещенное вещество. В ходе расследования были выявлены несоответствия в показаниях Анатолия Руденко и отчетом от правоохранительных органов.

Руденко утверждал,
что обнаружил подозрительный пакетик на улице во время прогулки со своей
собакой. Он предположил, что это могли быть отравленные приманки, используемые
для нанесения вреда бездомным животным. Актер подобрал его, дабы предотвратить возможность трагедии. Анатолий намеревался избавиться от находки, выбросив ее в мусорный бак, однако забыл сделать это, и в момент его задержания пакет остался в кармане его
куртки.

Информация, поступившая
от источников, указывает на то, что обнаруженный пакет с наркотиками не был
просто в кармане, как предполагалось изначально, а закреплен на теле мужчины
при помощи клейкой ленты. Актера Руденко задержали с наркотиком в трусах.

Из последних отчетов
стало ясно, что в отношении известной личности инициировано дело по обвинению в
незаконном хранении наркотиков, без намерений их распространения. В случае
признания вины, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в 2019 году Наталью Бочкареву, более известную по роли Даши Букиной из сериала “Счастливы вместе”, задержали с наркотиками в нижнем белье. Актрисе удалось избежать тюремного заключения, она ограничилась штрафом в размере 30 тысяч рублей.

В настоящий момент ни актер, ни его жена не высказывались относительно произошедшего, в то время как мать звезды выразила свое недоверие к обвинениям. Она настаивает на том, что Анатолия Руденко кто-то подставил.


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