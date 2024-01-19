Собянин: В Щербинке открылась новая школа

Мэр столицы Сергей Собянин открыл новую школу в Щербинке. В корпусе есть универсальные и специализированные кабинеты, спортивный и актовый залы, информационный центр с медиатекой и ИТ-полигон, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Также строительство школы продолжается в соседнем поселении Рязановское. Учебный комплекс на 1,2 тысячи учеников состоит из четырех блоков. Занятия начнутся в сентябре 2024 года, уточнил Собянин.

Мэр напомнил, что в Щербинке и Рязановском живут свыше 88 тысяч москвичей. В районах активно строится жилье. Особое внимание уделяется развитию транспортной и социальной инфраструктуры.

По словам Собянина, в Щербинке и Рязановском построили 11 школ и детских садов, открылась новая детско-взрослая поликлиника Завершается возведение крытой ледовой арены и пожарного депо.

Ранее Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском административных округах. В поселении Московском появится школа-гигант на 2100 учеников. В Сосенском построят образовательные учреждения на 1,2 тысячи и 800 мест. Объекты возведут на средства инвесторов.

В 2035 году в Новой Москве появится 320 новых детских садов и 170 школ.