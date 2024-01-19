Рупор кремлевской пропаганды: Наёмники-французы погибают за нацистский режим на Украине

История с уничтоженными в Харькове французскими наемниками продолжает развиваться. Посла Франции вызвали в МИД РФ.

Посла Франции вызовут в МИД РФ в связи с уничтожением французских наемников в Харькове.

Посол Франции в Москве вызван в МИД России в связи с уничтожением Вооружёнными Силами нашей страны иностранных боевиков в Харькове.

Более 60 воюющих на стороне ВСУ наёмников были ликвидированы.

Как оказалось, это были граждане Франции.

Но во Франции наёмничество запрещено законом.

Учитывая это, тема заслуживает, чтобы депутаты Государственной Думы обратились к Национальному собранию Французской Республики.

Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину.

В истории взаимоотношений наших стран есть разные этапы. Было время, когда наши деды и прадеды вместе боролись против фашизма.

Но сегодня, как оказалось, наёмники-французы погибают за нацистский режим на Украине.

Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом?

На ближайшем пленарном заседании Госдумы обязательно рассмотрим обращение к парламенту Франции с вышеперечисленными вопросами.

(с) спикер Госдумы Володин

Удар по Харькову и уничтожение большого числа французских наемников (что косвенно признается французскими СМИ) стал частью более обширной кампании российско-французского противостояния, где с одной стороны Россия расширяет свое военно-политическое присутствие в французских колониях, помогает властям Буркина-Фасо купировать инициированную Францией попытку военного-переворота, а теперь демонстративно отправляет партию гробов с французами во Францию, а Франция пытается нагадить России в Армении заигрывая с Пашиняном, поставляет оружие нацистам на Украину (вместе с наемниками, из которых выживают не только лишь все) и поддерживает сепаратистские и террористические группировки в странах, где установились дружественные России правительства.

1. Очевидно, что Макрон не будет признавать наличие французских регуляров на Украине.

2. Очевидно, что Макрон будет делать вид, что никакие наемники с ведома руководства Франции на Украину не отправляются.

3. Через Украину будут всячески занижать потери. Сейчас более 60+ убитых по данным МО РФ и 17 убитых по данным украинских нацистов.

В ближайший месяц ждет всплытия некрологов погибших.

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