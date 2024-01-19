 

Статью Конституции о запрете государственной идеологии признали не соответствующей государственной идеологии

19.01.2024, 15:33, Разное
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Статья Конституции о запрете государственной идеологии противоречит действующей государственной идеологии и не может считаться актуальной.

К такому выводу пришёл Конституционный суд, изучив этот вопрос по просьбе Совета Федерации.

Судьи установили, что норма не отвечает интересам российского государства и его многонационального народа, а кроме того, противоречит уставу Партии (в решении не сказано, какой именно) и её высоким целям – служению интересам страны, защите национального суверенитета и независимости. Вдобавок ранее были зафиксированы попытки экстремистов использовать конституционный запрет на государственную идеологию в качестве средства дестабилизации, антиправительственной агитации и пропаганды.

КС рекомендовал Госдуме рассмотреть возможность исключения крамольного пункта из главного закона страны. В ведомстве напомнили, что отмену «номинальных или утративших актуальность» статей Конституции можно не выносить на референдум – так удастся сэкономить средства налогоплательщиков и меньше отвлекать людей от повестки дня.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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