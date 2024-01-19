Блейзер оверсайз с легинсами или мини-юбка с футболкой: восемь стильных комбинаций одежды для посиделок с друзьями

Встречи с друзьями – это не только повод поесть и выпить чего-нибудь вкусненького. Это повод выйти в свет, продемонстрировать свою красоту и уникальный стиль, поразить всех своим модным нарядом. Давайте разберем несколько удачных комбинаций для таких посиделок.

Толстовка

Как правило, толстовку выбирают для комфортных повседневных образов и не ассоциируют ее с модой. Тем не менее, взяв за основу эту вещь, можно создать весьма оригинальный образ. Просто сочетайте ее с расклешенными брюками и добавьте немного броских украшений. Обязательно используйте имиджевые или солнцезащитные очки. Таким образом ваш наряд получится свежим и непринужденным.

Аргайл

Аргайл – это мотив, состоящий из ромбов. Это классический, но всегда актуальный принт, который подчеркивает хороший стиль и придает повседневному образу яркость, уникальность. Яркий вязаный свитер с принтом аргайл можно сочетать с брюками или юбками с похожими узорами или же вовсе без узоров. Дополните образ минималистичными аксессуарами, создающими впечатление расслабленности и беззаботности.

Кожаные брюки

В повседневном образе вполне допустимо заменить классические джинсы более эффектными и женственными кожаными брюками. Эти брюки универсальны и добавят нотку элегантности любому наряду, даже для повседневного образа на выходные. Вы также можете добавить пару лоферов и кожаную сумку, чтобы создать законченный ансамбль.

Блейзер оверсайз

Как правило, блейзер ассоциируется с официальной обстановкой, а не с повседневной. Но все зависит от того, с чем его сочетать. Дополните образ спортивной майкой, легинсами и удобными кроссовками. Вы также можете надеть бейсболку, чтобы еще сильнее подчеркнуть непринужденность образа.

Трикотажное платье

Если вы хотите выглядеть не так, как обычно, попробуйте надеть трикотажное платье. Такой наряд придаст вам элегантности и в то же время подарит комфорт, подобный тому, что дарит спортивная одежда. Для создания женственного образа сочетайте платье с туфлями или балетками, а также изящной сумочкой.

Оксфордская рубашка

Такие рубашки нужны не только для деловых мероприятий. Проявив немного творчества, вы сможете выглядеть круто и комфортно на прогулке или за чашечкой кофе. Носите оксфордскую рубашку расстегнутой и сочетайте ее с лаконичным топом, широкими джинсами и кроссовками. Подкатите рукава рубашки до локтя, чтобы придать образу еще больше непринужденности.

Шарф

Каким бы ни был ваш наряд, если вы хотите выглядеть более стильно, вы можете дополнить его шарфом. Шарфы не только согревают шею, но и обычно создают более элегантное, возвышенное восприятие образа. Даже если вы предпочитаете спортивную одежду, шарф все равно не помешает. Наоборот, он придаст вашему наряду изысканности.

Мини-юбка

Если вы привыкли носить длинные брюки или юбки, выходные – самое время попробовать что-то более смелое. Сочетайте свою любимую мини-юбку с футболкой и свитером плотной вязки, чтобы создать приятный повседневный стиль. Ну а чтобы это выглядело более шикарно, вы можете добавить пару ботинок челси или балеток на плоской подошве.