 

Хренин: Белоруссия готова к сотрудничеству в военной сфере с любой страной

19.01.2024, 15:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил о готовности Минска к сотрудничеству в военной области с различными странами, включая “прагматичный диалог” с НАТО. Он подчеркнул, что это может способствовать установлению мира в Европе. В проекте новой военной доктрины также подчеркивается открытость Белоруссии к военному сотрудничеству.

Хренин добавил: “Мы готовы возобновить прагматичный диалог с государствами НАТО при условии прекращения агрессивной риторики и действий в отношении нашей страны”.

Проект новой военной доктрины был рассмотрен 16 января, после чего было принято решение доработать его и представить на утверждение Всебелорусского народного собрания, запланированного на апрель.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что 2024 год станет вызовом для страны, поскольку на белорусских гражданах “будут тренироваться” перед предстоящими выборами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Расследовать пропажу министра

19.01 / Ключевым фактором является правильный стиль оправы: советы по выбору очков для людей с большим размером головы

19.01 / Белозеров: в России в 2026 году запустят полностью беспилотный поезд

19.01 / Министерство образования Италии отзывает 20 млн учебников математики после того, как Ватикан признал число Пи равным трём

19.01 / 9to5Google: пользователи не смогут скрыть от Google переписку с ИИ-помощником

19.01 / Мнение: Немцы бунтуют, но Германия обречена

19.01 / Ополаскивание волос холодной водой полезно: миф или правда?

19.01 / TKH: Samsung установит ИИ-приложение на 100 млн смартфонов в 2024 году

19.01 / В Ярославле арестовали группу местных жителей, устроивших полуголую вечеринку у крещенской проруби

19.01 / Глава Zecurion Ульянов: смартфон предпочтительнее заряжать ночью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика