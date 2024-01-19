Хренин: Белоруссия готова к сотрудничеству в военной сфере с любой страной

Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил о готовности Минска к сотрудничеству в военной области с различными странами, включая “прагматичный диалог” с НАТО. Он подчеркнул, что это может способствовать установлению мира в Европе. В проекте новой военной доктрины также подчеркивается открытость Белоруссии к военному сотрудничеству.

Хренин добавил: “Мы готовы возобновить прагматичный диалог с государствами НАТО при условии прекращения агрессивной риторики и действий в отношении нашей страны”.

Проект новой военной доктрины был рассмотрен 16 января, после чего было принято решение доработать его и представить на утверждение Всебелорусского народного собрания, запланированного на апрель.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что 2024 год станет вызовом для страны, поскольку на белорусских гражданах “будут тренироваться” перед предстоящими выборами.