 

Рупор кремлевской пропаганды: Расследовать пропажу министра

19.01.2024, 14:55, Разное
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В США между тем Конгресс пытается продвинуть расследование пропажи министра обороны США Ллойда-Остина, когда на несколько дней руководство страны фактически утратило контроль над оборонным ведомством, не имея ни малейшего понятия о том, кто им на практике управляет, покуда Остин тайно оперировался и лечил инфекцию.
В администрации Байдена прозрачно намекают, что если бы не предвыборный год, то Остина бы уже погнали из-за этой токсичной истории, а так пока занимаются купированием последствий скандала, хотя республикацы этому всячески противятся.

У нас достаточно трудно представить, чтобы к примеру Шойгу пропал на несколько дней и никто бы не знал, что его нет на месте, а ведомством по его тайному поручению управляет некий временно назначенный тайно от всех человек, при этому Путин и Совбез не в курсе, кто на самом деле управляет МО РФ.

Источник: Colonel Cassad


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