 

Белозеров: в России в 2026 году запустят полностью беспилотный поезд

19.01.2024, 14:05, Разное
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Глава холдинга РЖД Олег Белозеров объявил во время пленарной дискуссии “Транспортная система будущего в интересах пассажира” на выставке-форуме “Россия” в ВДНХ о планах запустить полностью беспилотный поезд к 2026 году, пишет ТАСС.

Он также отметил, что этим летом на МЦК будет запущен частично беспилотный поезд на уровне 3 “А”.

“Полностью беспилотный поезд мы планируем запустить в 2026 году. Сдвижка связана с тем, что “Финист” – полностью замещенный электропоезд, который сейчас уже доступен, и мы в настоящее время оснащаем его необходимым оборудованием, которое мы уже разработали”, – сказал Белозеров.

Ранее вице-президент “Национального автомобильного союза” Ян Хайцеэр заявил, что к 2033 году в РФ планируют перевести на беспилотный режим 30% транспорта, включая автобусы. Он считает, что это поможет решить проблему нехватки водителей общественного транспорта.


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