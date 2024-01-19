 

Союзники по НАТО разочарованы растущим безразличием США к поддержке Украины

19.01.2024, 14:00, Новости дня
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Проведя неделю за переговорами с американскими политиками и законодателями, группа парламентариев из стран НАТО уезжает из Вашингтона разочарованной всё большим безразличием США к Украине, пишет Politico. В ходе визита союзники Соединённых Штатов призывали Вашингтон «проснуться», но пришли к выводу, что американские законодатели не могут или не хотят принимать решения и действовать по важным вопросам.


AP

Группа парламентариев из стран НАТО, отправившихся в США, чтобы заручиться большей поддержкой в адрес Украины, разочарована проведённой за встречами с политиками и законодателями в Вашингтоне неделей и готова покинуть город без уверенности в месте Америки в европейской безопасности, пишет Politico.

Как отмечает издание со ссылкой на источники, группа в ходе визита обратилась к законодателям и Белому дому с единственным посланием: «Проснитесь». В четверг председатель комитета палаты по международным отношениям Канады Али Эхсасси заявил журналистам, что парламентарии провели неделю, «умоляя американцев быть американцами, быть вовлечёнными, быть сосредоточенными, быть дисциплинированными и работать с нами как можно теснее».

Однако за эту неделю группа обнаружила, что их американские коллеги не могут или не желают принимать решения и действовать по важным вопросам. Союзники Соединённых Штатов в Европе пришли к выводу, что страна всё более безразлична к задержке выделения дополнительной военной и финансовой помощи Украине продолжительностью пять месяцев.

«Когда дело доходит до демократов, наше послание таково: «Напрягите свои мускулы, перестаньте сидеть сложа руки и позволять республиканцам определять вашу повестку во внешней политике на Капитолийском холме», — отметила председатель комитета палаты общин Великобритании по иностранным делам Алисия Кернс. По её словам, президент Джо Байден позволяет Республиканской партии диктовать внешнеполитическую повестку, хотя «они даже не являются главными».

В свою очередь, в администрации Байдена заверили, что работают над тем, чтобы добиться выделения помощи Украине, и «разделяют разочарование бездействием конгресса по Украине». «Я хотел бы заверить наших европейских союзников в том, что приверженность президента Байдена Украине и нашим европейским союзникам остаётся сильной и непоколебимой», — заявил на условиях анонимности представитель Белого дома.


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