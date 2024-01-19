 

Отказ России от переговоров по ядерному оружию может привести к новой гонке вооружений

19.01.2024, 14:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Россия ответила отказом на предложение США возобновить переговоры о контроле над ядерными вооружениями. Как отмечает The Wall Street Journal, она мотивировала это тем, что Штаты стремятся добиться стратегического поражения России, спонсируя Украину. Эксперты считают, что это может привести к новой гонке вооружений.


AP

Россия отклонила предложение США возобновить диалог по контролю над вооружениями, поскольку Вашингтон проводит враждебную политику по отношению к Москве, пишет The Wall Street Journal. Эксперты опасаются, что это может привести к новой гонке вооружений.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан ещё в июне заявил, что США готовы начать переговоры без предварительных условий. Но затем американская администрация прислала документ со своими идеями нового соглашения о контроле над ядерным оружием. Москва ответила на это своим дипломатическим документом, где заявила, что она не заинтересована в возобновлении переговоров, и обвинила США в том, что они стремятся к стратегическому поражению России, поддерживая Украину. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил на пресс-конференции в четверг, что США необходимо пересмотреть свою политику в отношении России, прежде чем можно будет провести диалог по контролю над ядерными вооружениями.

Срок действия договора СНВ-III, который ограничивает ядерное оружие США и России, истекает в феврале 2026 года, других соглашений о контроле над вооружениями между ними больше нет.

Американские чиновники раздумывают, какие шаги можно предпринять, если новый договор застопорится, а Китай так и будет расширять свои арсеналы. В том числе они рассматривают возможность наращивания своих ядерных сил, чтобы сдержать двойную угрозу со стороны РФ и Китая.

Один из чиновников Совета по национальной безопасности США Пранай Вадди посетовал, что РФ дала такой ответ на предложение Соединённых Штатов. По его словам, Штаты в своём письме предлагали идеи создания системы контроля над вооружениями и способы реагирования в случае, если Вашингтон заподозрит Россию в нарушении соглашения. РФ же предложила смотреть шире и в том числе высказалась против возможности дальнейшего расширения НАТО и поддержки Украины со стороны США.

«Они связали другую политику с контролем над вооружениями так, как этого не делалось после холодной войны, — заявил Вадди. — В результате нам не о чем разговаривать».

 


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