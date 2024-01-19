Министерство образования Италии отзывает 20 млн учебников математики после того, как Ватикан признал число Пи равным трём

В Папской конгрегации по делам науки завершилось продолжавшееся с 1483 года обсуждение вопроса о величине числа Пи.

Изучив все доводы «за» и «против», кардиналы постановили, что данная математическая константа равняется 3, чем вызвали масштабные реформы в системе математического образования Италии и других католических стран.

Так, министр образования Джузеппа Паолини уже заявила, что правительство отзовёт из государственных школ свыше 20 млн учебников, в которых приведены другие данные о числе Пи, что составляет около 60% всех учебников в Италии. Из-за изменения в позиции церкви многие предлагаемые школьникам геометрические задачи будут пересмотрены, а их ответы – изменены. 2024 год станет последним, когда участники Республиканских аттестаций (итальянский аналог ЕГЭ – ред.) смогут пользоваться старым значением Пи, приближенно равным 3,1415. Уже со следующего года Пи, равное трём, станет обязательной частью всех экзаменационных, а также научных работ в Италии.

– Этот спор был самым длинным в истории науки и церкви, – говорит кардинал Альберто Чиани. – С наступлением Нового времени перед нами встало множество вопросов: о форме Земли, о числе Пи, о поле черепахи, на которой эта Земля покоится. Некоторые из них вызывали много споров и дискуссий: в частности, противники значения числа Пи, равного величине Святой Троицы, утверждали, что при Пи равном трём невозможно спроектировать круглый купол собора. Однако в итоге здравый смысл возобладал, а всем инженерам, которым по какой-то причине не подходит богоугодное значение математической постоянной, следует поститься и каяться.

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