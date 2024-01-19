9to5Google: пользователи не смогут скрыть от Google переписку с ИИ-помощником

Искусственный интеллект Bard, созданный Google, теперь доступен в мессенджере Google Сообщения. Об этом сообщается в статье от 9to5Google.

Bard был обнаружен журналистами в последней бета-версии Google Сообщений. Чтобы tuj активировать, достаточно выбрать опцию “Новый разговор”. При этом, вместо имени реального пользователя, в чате будет отображаться логотип Bard.

Bard в Google Сообщениях способен выполнять различные задачи, такие как составление текстов, распознавание изображений, рекомендации книг по жанрам и поиск рецептов на основе доступных ингредиентов. Кроме того, он может предоставлять советы и подсказки.

Пользователи могут создавать сложные загадки для Bard, чтобы проверить его креативность и умение работать с текстом. Созданные материалы с помощью ИИ можно легко копировать или пересылать своим контактам в Google Сообщениях.

Однако следует учесть, что чаты с Bard не будут защищены сквозным шифрованием, и специально обученные рецензенты могут иметь доступ к переписке с ИИ. Это делается с целью улучшения качества сервиса.

Представители Google рекомендуют пользователям быть осторожными при использовании Bard и не вводить информацию, которую они не хотели бы показывать рецензентам или предоставлять Google для использования. Тем не менее, проверенные данные будут отключены от учетной записи и храниться до трех лет.

Ранее Google ограничила Bard в возможности комментировать будущие президентские выборы в США, чтобы избежать политических споров.