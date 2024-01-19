 

Как никогда ранее — цены на еду в Швеции за последние два года выросли на рекордные 22 процента

19.01.2024, 12:50, Новости дня
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За последние два года цены на продукты питания в Швеции выросли почти на 22%, пишет издание Nya Dagbladet со ссылкой на данные нового отчёта компании по мониторингу цен Matpriskollen. Опубликованный обзор цен на еду в скандинавской стране показал исторически высокий уровень. В 2023 году больше всего подорожали сладости и морепродукты, тогда как молочная продукция подешевела.


AP

В Швеции за 2022 и 2023 годы цены в продуктовых магазинах выросли на 19,1%. Однако если посмотреть только на цены на продукты питания, эта цифра составляет 21,8%, пишет Nya Dagbladet со ссылкой на данные нового отчёта компании по сравнению цен Matpriskollen. Доклад был составлен на основании сравнения цен примерно 30 тыс. сопоставимых продовольственных товаров.

«Это самый стремительный темп инфляции, который мы когда-либо наблюдали в торговле продуктами питания с тех пор, как начали измерять цены в 2015 году, а я работаю в этой отрасли с 80-х годов и никогда не видел подобного резкого роста цен», — заявил основатель Matpriskollen Ульф Мазур в пресс-релизе.

Самый резкий рост произошёл в 2022 году, а в 2023-м цены на продукты питания выросли на 5,2%. Больше всего цены в Швеции на еду подскочили в феврале прошлого года, тогда как уже в апреле они ненадолго упали. Когда немецкая компания Lidl снизила цены на продукты питания, остальные поставщики последовали её примеру, хотя ближе к осени цены снова пошли в сторону увеличения.

Товары, которые больше всего подорожали в 2023 году, — это закуски и сладости (на 10%), рыба и моллюски (на 9,2%), а также оливковое масло (на 30%) и жареный лук (на 25%). Молочные продукты подешевели в общей сложности на 3%. Заваренный кофе также подешевел — на 4,7%.


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