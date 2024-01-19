 

Инициатива в руках России, и без помощи Запада Украина может потерять ещё больше территорий

19.01.2024, 12:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Хотя моральное состояние у украинских солдат нормальное, но усталость даёт о себе знать, передаёт France 24. ВСУ требуется больше людей, чтобы продолжать удерживать свои позиции, так как РФ атакует по всей восточной линии фронта. При этом в случае прекращений поставок вооружения Украина не сможет вернуть уже потерянные территории и, скорее всего, потеряет новые.

ГУЛЛИВЕР КРЭГГ, корреспондент France 24: Я стою в траншее, вырытой специально для учебных целей. Мы снимали украинских солдат, тренирующихся на рабочем месте, мужчин, которые находятся здесь уже много месяцев. Они выглядели достаточно бодрыми, но признавались, что устали и очень хотели бы отдохнуть перед возвращением на службу.

По всей Украине люди говорят о необходимости разгрузить солдат, которые долгое время находились на передовой, и набрать больше людей. Этот конкретный батальон надеется, что сможет привлечь бойцов качеством подготовки и общением с офицерами, которые описывают ситуацию на передовой как стабильную, но сложную.

В данный момент инициатива на востоке принадлежит русским. Они атакуют по всей восточной линии фронта. Но на данный момент Украина не понесла никаких серьёзных территориальных потерь. Я спросил одного из присутствующих здесь офицеров, считает ли он, что если ситуация будет развиваться в таком ключе, то можно ли считать, что такие города, как Авдеевка, всё ещё находятся в руках Украины.

И он ответил, что нет. Он сказал, что если западная поддержка замедлится и оружие перестанет поступать, то для Украины существует реальный риск серьёзных территориальных неудач. Вот почему люди здесь очень внимательно следят за дипломатическими усилиями Украины, приветствуют заявления Франции и Германии о расширении военной поддержки и, конечно, надеются, что Соединённые Штаты не останутся в стороне.

Дата выхода в эфир 19 января 2024 года.

 


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