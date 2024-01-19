Собянин рассказал о современных технологиях в московских театрах

За последние 10 лет в Москве обновили 85 зданий театров. В этом году завершится реставрация Центра театра и кино на Поварской.

“К 2030 году мы планируем завершить обновление всех нуждающихся в этом московских театров”, – написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

С помощью современных технологий у театров появились новые возможности. Так, в зале “Эрмитаж” Театра на Трубной оборудована сцена-трансформер, благодаря которой можно применять пять видов сценографии. Она может превращаться в протянутый через весь зал подиум.

Обновленную сцену Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко оснастили 16 независимыми подъемными механизмами. Менять декорации теперь можно по ходу пьесы.

В ходе реконструкции сцену Театра эстрады оснастили современными динамическими световыми приборами. Новейшая аппаратура дала возможность создавать партитуры с использованием расширенной цветовой гаммы.

Напомним, что в 2024 году завершится капитальный ремонт фасада и купола Театра сатиры на Триумфальной площади. Площадка станет современнее и функциональнее.

В ходе реконструкции Центра театра и кино на Поварской улице специалисты обновят инженерные коммуникации, оборудуют студию звукозаписи и современный.