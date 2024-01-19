Мнение: Немцы бунтуют, но Германия обречена

Германия охвачена антиправительственными протестами. Фермеры на 100 тысячах тракторов перекрывают автобаны, устанавливают импровизированные виселицы с чучелами светофоров, требуют отставок и перемен. Ничего у фермеров, разумеется, не выйдет, потому что бунтуют немцы неискренне, капризно, с полным уважением к реальным виновникам нынешнего жалкого положения немецкого народа.

Хорошо написал про это когда-то Салтыков-Щедрин:

Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большою находчивостью противопоставили энергию бездействия.

— Что хошь с нами делай! — говорили одни, — хошь — на куски режь; хошь — с кашей ешь, а мы не согласны!

— С нас, брат, не что возьмешь! — говорили другие, — мы не то что прочие, которые телом обросли! нас, брат, и уколупнуть негде!

И упорно стояли при этом на коленях.

Очевидно, что когда эти две энергии встречаются, то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадется барыне таракан в супе, призовет она повара и велит того таракана съесть. Возьмет повар таракана в рот, видимым образом жует его, а глотать не глотает. Точно так же было и с глуповцами: жевали они довольно, а глотать не глотали.

— Сломлю я эту энергию! — говорил Бородавкин и медленно, без торопливости, обдумывал план свой.

А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли.

Так и немцы — знают, что бунтуют, но всё равно на коленях стоят… За дружбу с США надо платить, вот Германия и расплачивается по полной. Кроме безвозвратных вливаний в проигрывающую Украину, Германия страдает и от наплыва беженцев, и от разрыва торговли с Россией. Напомню, именно взорванным газопроводом США поставили немецкую экономику на колени, сделав местную промышленность неконкуретоспособной. Однако вокруг американского посольства толпы с факелами не собираются, как будто системный кризис в Германии — сам по себе, а Соединённые Штаты — сами по себе.

Рецепт оздоровления Германии известен и прост.

1. Полный разрыв связей с США и массовые посадки всех пособников США, начиная с Олафа Шольца и Анналены Бербок, которые практически открыто ломают Германию в интересах Америки.

2. Немедленный выход из прокси-войны с Россией, полное прекращение поддержки Киева, восстановление закупок русского газа.

3. Запрет пропаганды срама, полное удаление радужных активистов из школ и вузов, принудительное закрытие департаментов ESG, причём не только в государственных, но и в частных организациях.

4. Внесение Гринписа и прочих зелёных в списки экстремистов с соответствующим запретом на любую политическую деятельность.

5. Отмена пособий для профессиональных бездельников, высылка из Германии мигрантов, не желающих жить за свой счёт, работая по 8 часов в день.

Отдельно остановлюсь на последнем пункте. Сейчас пособия в Германии настолько щедрые, что бездельники зачастую получают больше, чем кормящие их немцы. Вот в этом видео, из которого, кстати, я взял картинку к посту, есть подробнее (ссылка):

Так вот — ничего подобного этим пяти пунктам средний немец не требует, а тех, кто всё же требует, средний немец называет разными нехорошими словами, из которых «конспиролог» — самое безобидное. Средний немец считает совершенно правильным ежедневно целовать сапог американского барина, засовывать за голенище этого сапога значительную часть своего заработка и гневно грозить кулаком в сторону тех, на кого американский барин укажет пальцем, то есть в сторону России.

Современные немцы охотно содержат американские оккупационные базы, при этом, в отличие от свободолюбивых жителей Нигера, которые выставили недавно французов из страны, немцы считают своём унижение правильным. Все их требования, если разобраться, сводятся к тому, чтобы приказчик американского барина реже их порол и мягче грабил.

Из этого я делаю вывод, что нынешние немецкие протесты обречены: в лучшем случае немцы заменят Олафа Шольца на местный аналог Джорджи Мелони, которая, как вы помните, растеряла после победы на выборах в Италии весь свой революционный запал. Хоть влиятельные СМИ и называют по инерции итальянского премьера «хоббитом-фашистом», но это у них такие милые крепостные игры. Джорджа Мелони бунтует, стоя на коленях и с фигой в кармане, а в США делают вид, будто ух как недовольны итальянской фрондой. В принципе, это для России тоже неплохо: если власть в Германии сменится на несколько более оппозиционную, проблем с Германией у нас будет чуть меньше. Однако на 180 градусов Германия не развернётся. Градусов 10-15 — вот максимальный крен, на который могут надеяться оптимисты.

Окончательно я немцев пока что ещё не похоронил. Наш мир вступил в эпоху перемен, так что протесты фермеров, которые сейчас выглядят безобидной истерикой домашнего подростка, теоретически могут погрузить Германию в хаос, из которого родится настоящая освободительная революция.

Однако пока что такой сценарий выглядит хоть и возможным, но маловероятным. По умолчанию я предполагаю, что немцы, побунтовав немного на коленях, покорно затянут пояса на следующую дырку и тихо разъедутся по домам, чтобы дерзко накладывать на видеоряд с прошедших протестов песню Флориана Кюнстлера (ссылка):

Ты не одинок, их еще тысячи

Мы лежим без сна по ночам, наши головы тяжелы.

Это не навсегда, это только временно

Ты не одинок, их еще тысячи