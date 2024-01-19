 

Ополаскивание волос холодной водой полезно: миф или правда?

19.01.2024, 11:50, Разное
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Многие женщины моют волосы шампунем, затем наносят любимый кондиционер и завершают весь ритуал ополаскиванием холодной водой. Благодаря воздействию холодной воды чешуйки на поверхности волосков плотно прижимаются друг к другу. Это удерживает влагу и питательные вещества и перекрывает доступ грязи и бактериям. Какой это дает результат? Волосы более мягкие, гладкие и блестящие, менее склонны к ломкости или электризации. Процедура также продлевает стойкость краски для волос.

Здоровье не только волос, но и кожи головы

Орошение холодной водой при уходе за волосами приносит положительный эффект: уменьшает воспаление, раздражение и зуд на коже головы. Процедура приводит в норму уровень pH, предотвращая появление перхоти.

Кроме того, холодный душ помогает регулировать выработку кожного сала — хорошая новость для людей с жирными волосами.

Ополаскивание холодной водой и эффективность средств для укладки

Еще одно важное преимущество — снабжение кислородом благодаря усилению кровообращения, в результате чего волосы легче поддаются укладке.

Процедура помогает сохранить активные ингредиенты несмываемых средств, такие как антиоксиданты, белки или витамины. Волосы станут красивыми и более крепкими. Если вы привыкли наносить несмываемый кондиционер (предназначенный для защиты волос от внешних факторов до следующего мытья), неплохо было бы попробовать ополоснуть волосы холодной водой после принятия ванны.

Неудобство

Главный минус – это дискомфорт, который можно ощутить, особенно в холодное время года. Вы можете начать с недолгого орошения прохладным душем, буквально на несколько секунд, и постепенно увеличивать время процедуры. Однако если вы дрожите от холода, выходя из ванны, значит, этот ритуал не для вас. В конце концов, у всех людей границы комфортных температур разные.

Уже много десятилетий женщины ополаскивают волосы холодной водой, чтобы сохранить их красоту. Эта практика передается из поколения в поколение. Простой и доступный способ способен улучшить состояние кожи головы, сделать волосы более блестящими, сильными и здоровыми.


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