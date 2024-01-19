TKH: Samsung установит ИИ-приложение на 100 млн смартфонов в 2024 году

Южнокорейский гигант в сфере технологий, компания Samsung объявила о своих планах установить искусственный интеллект Galaxy AI на 100 миллионов смартфонов Galaxy по всему миру до конца 2024 года. Об этом сообщается в статье газеты The Korea Herald, со ссылкой на главу подразделения мобильных устройств Samsung Ро Тэ Муна.

Galaxy AI в серии Galaxy S24 представляет собой гибридный искусственный интеллект, использующий ИИ как на устройстве, так и в облаке. Компания планирует внедрить эту технологию на примерно 100 миллионах смартфонов Galaxy в этом году, с целью глобального расширения мобильного ИИ. Об этом рассказал Ро Тэ Мун на мероприятии Galaxy Unpacked, прошедшем в Сан-Франциско.

Последняя версия смартфона Galaxy S24 стала первым устройством компании, полностью ориентированным на использование искусственного интеллекта, предлагая перевод в реальном времени, улучшенный фоторедактор и другие функции.

По словам топ-менеджера, Samsung намерена начать обновление программного обеспечения Galaxy AI в первой половине текущего года, постепенно расширяя модельный ряд устройств, поддерживающих ИИ.

Чтобы разрешить возможные опасения о влиянии встроенного в устройство искусственного интеллекта на время автономной работы, Ро Тэ Мун заверил, что последняя серия Galaxy оптимизирована специально под ИИ, и расход заряда батареи “вообще не является проблемой”.

Глава мобильного подразделения компании также подчеркнул, что использование ИИ на устройствах Samsung пока остается бесплатным.