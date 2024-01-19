ЮНЕСКО признала паляницу русским блюдом

ЮНЕСКО включила в список нематериального наследия культуру приготовления русской паляницы — приплюснутого хлеба из пшеничной муки с характерным «козырьком» из корки сверху.

Запрос в организацию был подан известным российским шеф-поваром Саркисом Асланяном в 2020 году. Изначально считалось, что «паляниця» (так по ошибке называли блюдо в международных кулинарных справочниках) имеет украинское происхождение, но после изучения документов из Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) члены комиссии ЮНЕСКО вынесли однозначный вердикт, что именно русский народ первым запатентовал технологию приготовления уникального блюда.

Из предоставленных ГАРФ сведений известно, что первым паляницу приготовил повар при дворе Иван IV Васильевича (Грозного) Данила Стряпух родом из русского города Чернигов, ныне входящего в состав Украины. В ЮНЕСКО отметили, что в ХVI веке независимого украинского государства, как и народа, не существовало, поэтому блюдо должно отныне будет называться «русская паляница».

На информацию оперативно отреагировали рестораторы из Кипра, ОАЭ и Таиланда – они моментально добавили прилагательное «русская» к названию позиции в меню. Представители Украины в ЮНЕСКО пообещали внести всех членов кулинарной комиссии в базу сайта «Миротворец».

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