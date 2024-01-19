Путин поручил нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров в России
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о необходимости разработать и внедрить комплекс мер, направленных на усиление вычислительных мощностей суперкомпьютеров в стране. Он также установил конкретные параметры для этого. Соответствующая информация появилась в списке указаний главы государства, обнародованных на официальном сайте Кремля после проведения конференции “Путешествие в мир искусственного интеллекта”.
Кабинет министров получил поручение разработать механизмы использования архивов государственных и муниципальных органов, а также библиотечных фондов с целью создания баз данных, которые будут доступны специалистам в области машинного обучения для бесплатного использования.
Исполнение данных указаний возложено на Премьер-министра РФ Михаила Мишустина, срок выполнения – до 1 марта текущего года.
Ранее Президент Путин дал рекомендации Верховному суду и силовым органам относительно изучения практики применения искусственного интеллекта в сфере расследования преступлений.
Следует отметить, что ранее Президент также выразил возможность дополнительного финансирования сферы развития технологий ИИ.
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