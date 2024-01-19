Инопланетяне наблюдали за древними цивилизациями Земли?

В последнем исследовании, опубликованном в журнале Acta Astronautica, ученые выдвинули гипотезу, что инопланетяне, находящиеся на расстоянии в 17,6 квадриллиона миль, могли использовать мощные телескопы для наблюдения за древними цивилизациями Земли, например, за римлянами, греками и египтянами.

В исследовании, проведенном Зазой Османовым из института SETI, рассматриваются методы, которыми инопланетяне воспользовались бы для изучения Земли. По мнению ученых, существует максимальное расстояние в 3000 световых лет, на котором инопланетяне могли бы обнаружить признаки разумной жизни.

– Вопрос заключается в том, могут ли артефакты нашего технологического общества быть видны и потенциально обнаружимы телескопами инопланетян, – говорит Османов. – Следует обратить внимание на большие корабли, здания, космические спутники и другие объекты, которые можно легко идентифицировать как искусственные сооружения.

Ученые выдвинули гипотезу о трех типах инопланетных цивилизаций в зависимости от их уровня развития. Тип I потребляет всю энергию планеты со звездой-хозяином, Тип II использует всю энергию звезды, а Тип III расходует всю галактическую энергию.

– Высокоразвитые инопланетяне могли бы развернуть несколько телескопов, работающих вместе, или использовать суперкомпьютеры для наблюдения за Землей, – отмечают исследователи. – Мы показали, что развитые инопланетные общества могут использовать квантовые компьютеры на основе искусственных черных дыр, чтобы записывать сигналы с Земли.

Специалисты подчеркивают, что для признания нас разумной цивилизацией, инопланетяне скорее всего обратят внимание на видимый свет, отраженный от соответствующих объектов. По словам ученых, пространственное разрешение и оптические телескопы могут идентифицировать крупные артефакты.

– Вместо использования больших телескопов астрономических размеров, можно применить оптическую интерферометрию, используя несколько телескопов, разделенных огромным расстоянием, – отмечают исследователи.

Несмотря на предположения ученых, пока нет конкретных доказательств, что внеземные цивилизации действительно наблюдают за Землей.