Рупор кремлевской пропаганды: “Знатный рубака Наполеон”

Посмотрел "Наполеона" Ридлли Скотта.

На деле оказался очень слабый во всех отношениях фильм.

1. Сюжет представляет собой беглую пробежку по некоторым фактам из биографии Наполеона из Википедии, часть из которых еще и сознательно (в чем автор самолично признавался) переврали в "художественных целях".

2. Во второй половине фильма события приобретаю настолько стремительный характер, что череда сцен из разных периодов и событий, просто превращается в юмористический калейдоскоп по мотивам. Часто говорят, что по фильмам не стоит учить историю, но данный фильм из цикла "вот по этому фильму тем более учить историю не надо".

3. Больше всего улыбнул "знатный рубака Наполеон ходивший в кавалерийские атаки при Бородина и Ватерлоо". Пару раз посмеялся в голос. Ну и подобного бреда там еще немало было. Профессор Соколов за такое мог бы и расчленить сценаристов.

4. Мелькающие в фильме исторические персонажи в целом не запоминающиеся или же вовсе карикатурные, что разрушает любые претензии автора на драму и историчность. Где-то после трети фильма воспринимать все это всерьез становится решительно невозможно. Хотя казалось бы – столько фактурных личностей было во Франции и Европе связанных с жизнью Наполеона.

5. Компьютерная графика в основном средняя или же вовсе посредственная. За весь фильм CGI + массовка смогла выдать ну максимум 3-4 запоминающихся кадра. На фильм длинною 2,5 часа.

На фоне этого кино и наш "Союз Спасения" с этой точки зрения выглядит вполне нормальным фильмом (если не считать такой же бредовый сюжет). Как минимум в постановке баталии, которая выглядит более эффектной, чем у Скотта.

6. В чем еще Скотт проиграл, в том числе и самому себе, так это в постановке сражений. А ведь когда-то у него была вполне себе бодрая битва при Гавгамелах в "Александре". Но дедушка уже старый и ему все равно. Ну а на фоне циклопических побоищ Бондарчука показывающих Аустерлиц, Бородино и Ватерлоо, у Скотта получился пук в лужу. Бондарчук по-прежнему не превзойден и даже компьютерная графика никак не помогает низвергнуть его с гордой высоты.

7. В целом, какое-то нелепое поделие, которое провалилось в прокате. И виноваты тут не зрители, которые "не поняли", а сам автор, который не вытянул столь богатый материал. К числу лучших фильмов о Наполеоне данный опус безусловно вряд ли когда-либо будет отнесен. Этот бы бюджет, да в руки более толкового режиссера…

Старый номер КВН который лучше всего передает содержание Наполеона "Скотта"

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