Мнение: Главный Идеолог нынешней войны

Не устаю поражаться, а точнее – уже полтора месяца, по сути, сижу с открытым от изумления (которое только растет) ртом. Буквально ведь на моих, точнее, на наших глазах вдруг, ни с того ни с сего, воспрял и вымахал гигантский идеолог… как бы это назвать? Русского вторжения? Российского возрождения? Путинского величия? Обрушения мирового порядка?

Ну потому что если вначале еще были какие-то сомнения, то они таяли и таяли, буквально как мартовский снег. Вот он, мать его! Не юродивый плюгавый бородач-алкоголик Дугин, не абсолютно бесцветный жирный Чадаев, не косноязычные прохиндеи марданы и писатели прилепины – а вот, пожалте: мой тезка Арестович. Разве что с фамилией малость подкачал, как-то она неуловимо намекает на его возможную судьбу.

Но в целом я абсолютно серьезен. Арестович настолько вдохновенно и умнО ведет – последние пару месяцев – агитацию за Путина, Россию и их обоих всемирно-историческое значение – что, в общем, заменяет собой вообще весь российский агитпроп, Первый канал и Управление внутренней политики АП в придачу. Единственное, чего я не могу понять – это почему Арестовича до сих пор по этому самому Первому каналу не показывают.

Нет, я всегда был высокого мнения о своих прогностических способностях, но когда я впервые – в 2017 году САМ отыскал никому не известного Арестовича на Ютубе и прочил ему большое будущее, я все ж и поверить не мог, что он взлетит настолько высоко. Под “высоко” я не имею в виду цифры подписчиков, известность, деньги или еще какую-то чепуху; нет – Арестович поднялся реально до уровня Идеолога в первоначальном значении слова – он формулирует ТРЕНДЫ. Как в известной средневековой триаде власти: Священник-Воин-Купец, или Слово-Оружие-Деньги. Словом управляют Мечом, Меч подчиняет Деньги, при помощи денег управляют всеми остальными. Так вот Алексей легко взял высоту, до которой тот же Чадаев (кстати, тоже мой тезка) мечтал допрыгнуть всю жизнь: он овладел-таки Словом.

Все сказанное мною выше, понятно, не означает, что я с Алексеем во всем согласен. Меня смущает и эта его какая-то слишком внезапная метаморфоза, и то, как в призме его красноречия предстают былинными богатырями предводители российской ОПГ, которых я как-то привык считать грязным сборищем негодяев и придурков. Впрочем, Арестович ведь не тратит время на отбеливание их репутации – он лишь говорит, что они якобы исполняют Историческую Миссию. Влекомы, так сказать, Роком, который избрал их своим тараном. Но как красиво излагает, собака…!

Большинство, понятно, нихера не понимает и не поймет – но это ведь и не требуется. Посмотрите еще раз на средневековую пирамиду – большинству всё объяснят Деньги. На обеих, заметим, сторонах – и на российской, и на украинской. Но Арестович – хорош. Уже не думаю, что его убьют – наверно, найдутся те, кто сможет его защитить.