 

Мнение: О наёмниках… 60 человек на сундук мертвеца?

19.01.2024, 2:05, Разное
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Эх, не пить нам больше французских вин!

Российский МИД вызвал посла Франции из-за 60 человек, погибших от российского удара по украинскому Харькову. Согласно версии российской стороны, большинство там составляли «наёмники» из Франции, воевавшие на стороне Украины. Если честно, я не помню аналогичного случая, когда дипломатические демарши такого уровня производились по поводу какой-то другой страны.

В свою очередь, французский МИД по некотором размышлении росийскую версию отверг. В боевых действиях на Украине не участвуют наёмники из Франции, заявили агентству AFP в дипломатическом ведомстве страны комментируя удар российских сил по пункту иностранных боевиков в Харькове.

«У Франции нет «наёмников» ни на Украине, ни где-либо ещё, в отличие от некоторых людей», — сообщили в МИД. что ж, опровержение выглядит несколько неуклюже.

В середине 2023 года телерадиокомпания RTL сообщала, что в военных действиях на на стороне Киева принимают участие 100 граждан Франции, которым платят примерно две французских минималки в месяц за непосредственно боевые операцияи и где-то в 10 раз меньше в тылу. Что, мягко говоря, не вызывает доверия.

Одна из версий этой возни — #Россия готовит «что-то» на Харьковском направлении и хочет перегрузить СБУ поисками агентуры. Ну или это — продолжение какой-то африканской истории.

Теперь — обмен санкциями, и прощай, французское вино, коньяк и арманьяк?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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