 

Обозначено оптимальное количество шагов в день для поддержания здоровья

19.01.2024, 1:45, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Университет Массачусетса, для поддержания здоровья ежедневно достаточно проходить шесть тысяч шагов, а вовсе не десять тысяч, как утверждалось ранее.

Было установлено, что количество шагов в диапазоне от шести до семи тысяч в день снижает степень риска преждевременной смерти на 60%, что четко демонстрирует фактор важности активного образа жизни.

Особое внимание исследователи уделили тому факту, что увеличение количества шагов до восьми, а лучше до десяти тысяч в день, не только способствует снижению риска развития целого ряда заболеваний, но и позволяет значительно повысить шансы на увеличение продолжительности жизни.     


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