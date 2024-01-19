Обозначено оптимальное количество шагов в день для поддержания здоровья

Как показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Университет Массачусетса, для поддержания здоровья ежедневно достаточно проходить шесть тысяч шагов, а вовсе не десять тысяч, как утверждалось ранее.

Было установлено, что количество шагов в диапазоне от шести до семи тысяч в день снижает степень риска преждевременной смерти на 60%, что четко демонстрирует фактор важности активного образа жизни.

Особое внимание исследователи уделили тому факту, что увеличение количества шагов до восьми, а лучше до десяти тысяч в день, не только способствует снижению риска развития целого ряда заболеваний, но и позволяет значительно повысить шансы на увеличение продолжительности жизни.