Создатель MP3 анонсировал технологию пространственного звучания

Как сообщает издание Tom`s Guide, немецкий инженер Карлхайнц Бранденбург, являющийся разработчиком формата MP3, представил в рамках выставки потребительской электроники CES 2024, проходившей в Лас-Вегасе, новую технологию передачи музыкальных файлов.

Инженер продемонстрировал систему наушников дополненной реальности, позволяющих передавать аудиофайлы на новом уровне и обеспечивающих максимальную степень погружения в альтернативную реальность. Гарнитура, представленная Бранденбургом, оснащена датчиками, отслеживающими положение головы пользователя и анализирующими окружающее пространство, что позволяет обеспечить максимально естественное звучание.

Уточнив, что пока технология, которую инженер назвал «пространственное звучание плюс», поддерживается исключительно громоздкими гарнитурами, Бранденбург подчеркнул, что в будущем датчики можно будет размещать в компактных беспроводных наушниках.