 

Ученые создали напиток, разрушающий раковые клетки

19.01.2024, 0:35, Разное
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Группа американских ученых, представляющих Медицинский колледж Карвера Университета Айовы, разработала новый метод борьбы с раковыми клетками при помощи пенного напитка, основу которого составляют монооксид углерода и ингибиторы аутофагии.

В ходе экспериментов было установлено, что вещество CO-GeM, полученное из угарного газа, превращенного в пену при помощи сифона, значительно повышает способность таких ингибиторов аутофагии, как бафиломицин, хлорохин и Lys05, разрушать раковые клетки простаты, поджелудочной железы и легких.

Ученые отмечают, что прием данного вещества онкобольными не будет вызывать, в отличие от химиотерапии, проблем с печенью, подчеркнув, что возможность использования вспененного угарного газа с целью усиления действия ингибиторов аутофагии открывает новые перспективы в лечении рака.    


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