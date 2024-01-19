Установлена связь между холестерином и болезнью Альцгеймера

Как заявил в интервью изданию «Московский комсомолец» доцент кафедры физики живых систем МФТИ Олег Батищев, холестерин может иметь самое непосредственное отношение к развитию болезни Альцгеймера.

О том, что данное заболевание связано с амилоидными бляшками, образующимися на поверхности нейронов из «здоровых» предшественников, известно давно, а когда происходят какие-либо нарушения, вещества, взаимодействующие с ними, способствуют отложению частиц, превращающихся в бета-амилоиды.

Результаты недавнего исследования позволяют предположить, что холестерин, оказывающий влияние на расположение белка в мембране, может иметь отношение к процессу формирования амилоидных бляшек. Особое внимание ученый уделил тому факту, что пока отсутствуют четкие доказательства, позволяющие рассматривать повышенный холестерин как фактор, оказывающий влияние на развитие болезни Альцгеймера.