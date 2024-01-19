Мнение: Франция беднеет и банкротится, Россия — технологический эталон

1. Заводы и фабрики банкротятся по всей Европе — промышленность не выдерживает новых цен на энергию, выросших из-за вступления в прокси-войну с Россией, и многолетнего саботажа зелёных. Вслед за промышленностью сдуваются торговля, строительство и услуги. Резкий рост банкротств наблюдается даже в тех странах ЕС, которые считались ранее самыми стабильными и были главными опорами европейской экономики (ссылка):



Европейская экономика продолжает сыпаться.

Вслед за Германией и Финляндией посыпалась Франция. В стране в прошлом году закрылось рекордное с 2017 года число предприятий: обанкротилось около 55,5 тыс. компаний.

Причиной является значительный рост цен на энергетику, а также увеличение процентных ставок, отмечают в ЦБ.

Основную доля банкротств составляют малые предприятия торговой и строительной сфер, однако закрылось и множество крупных компаний — на 72% больше, чем за предыдущее десятилетие.

2. Павел Шипилин пишет (ссылка):



Недавно министр финансов Италии заявил, что если бы Париж реально лишился своих африканских колоний, экономика Франции откатилась бы на 15–20 место [в мире]. И это похоже на правду. Достаточно сказать, что золотой запас государств Франкафрики, как называют бывшие колонии, хранится во французском Центробанке. Именно Париж устанавливает курс местных валют, причем без согласования с местными властями.

Из 14 государств Франкафрики (Бенин, Буркина-Фасо, Кот д’Ивуар, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Камерун, Республика Конго, Габон, Экваториальная Гвинея, Центрально-Африканская Республика, Чад) как минимум в четырёх политическое и экономическое влияние Франции мы серьёзно ослабили.

Речь идёт о Центрально-Африканской Республике, властям которой Россия давно уже оказывает помощь в наведении порядка внутри страны (оружием и военными советниками), а также о Мали, Нигере и Габоне, где недавно народ сбросил власть оккупантов (из Нигера в итоге были выведены французские войска).

3. Французы огорчены — несмотря на санкции, технологическое влияние России только растёт (ссылка):

На Западе указали на неэффективность санкций против российских технологий.

Несмотря на многочисленные санкции и ограничения, российская экономика смогла удержаться на плаву. О неэффективности санкций Запада заявила газета La Nouvelle Tribune.

Отмечается, что Россия остается эталоном в технологическом секторе. «Более того, даже в условиях международных санкций российские ноу-хау продолжают хорошо продаваться», — указало издание. При этом уточняется, что особенно высоко такие разработки ценятся в Южной Америке и Африке.

На Западе, в данном контексте, это на Западе Африки, так как газета La Nouvelle Tribune – это франкоязычная газета в Бенине, бывшей французской колонии у берегов Гвинейского залива. Публикация примечательная: она показывает, что реальный расклад сил в мире понимают в том числе и в Африке, причём даже в той её части, которой выйти из под неоколониального ига Франции ещё предстоит.