 

Пикси “соль и перец”: модные короткие стрижки, которые подчеркнут красоту зрелой женщины

19.01.2024, 0:05, Разное
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Короткие стрижки становятся все более популярными среди женщин всех возрастов, в том числе и зрелых. Каждый сезон мы видим новые вариации и оригинальные стили, цвета волос и техники окрашивания, и все эти усилия направлены на то, чтобы облегчить жизнь представительницам прекрасного пола и, конечно же, сделать их красивее.

Стрижка пикси идеально подходит для занятых и энергичных женщин всех возрастов, которые не любят терять время на укладку волос каждое утро. Кроме того, это отличный выбор для дам с седыми волосами. Рассмотрим различные варианты пикси цвета “соль и перец”, которые помогут вам подчеркнуть красоту черт лица и выглядеть моложе.

Пикси цвета “соль и перец”- идеальный выбор для зрелых женщин

Сегодня все больше женщин в возрасте отказываются от закрашивания седины и с гордостью демонстрируют свои серебристые волосы. Или же выбирают такой вариант окрашивания, как “соль и перец”. Это сочетание черных и седых прядей, которое выглядит максимально естественно. Акцент сделан на стальных оттенках и контрасте светлого и темного. А когда вы сочетаете эту технику с короткой стрижкой, вы получаете модные в 2024 году прически пикси “соль и перец”.

Микро-пикси “соль и перец”

Короткая стрижка пикси “соль и перец” красиво подчеркнет форму лица. Она очень нежно очерчивает линии шеи и скул. Эта прическа выглядит не только дерзко, но и довольно креативно. Как ее уложить? Просто вымойте волосы и дайте им высохнуть на воздухе.

Пикси с прореженной челкой для женщин в очках

Короткая пикси с редкой короткой челкой – модная стрижка для зрелых дам в очках. Это практичная прическа, не требующая особого ухода, которая мгновенно сделает вас моложе.

Пикси с короткой густой челкой

Короткая густая челка – выход для тех, кто не готов тратить много времени на укладку, но хочет выглядеть на миллион долларов. Такая челка может вызвать у вас проблемы – она торчит во все стороны. Используйте средство для укладки, чтобы зафиксировать ее. Это очень просто.

Асимметричная пикси “соль и перец” с длинной челкой

Асимметричная стрижка пикси с длинной челкой идеально подходит для круглых лиц и лиц в форме сердца. Уравновесив пропорции объемной прической, вы сможете визуально уменьшить щеки. Цвет “соль и перец” придает прическе шарма и игривости.

Смелая пикси с выстриженными висками

Пикси с максимально короткими висками выглядит дерзко и немного бунтарски. В то же время сочетание темных и светлых прядей создает интригующий контраст. Выбрав такую прическу, вы не останетесь незамеченной.

Стрижка “лохматая пикси”

Небрежные прически сегодня смотрятся остромодно. Эта текстурированная стрижка пикси подходит женщинам с тонкими волосами, поскольку придает объем. Темные корни и светлые кончики выглядят весьма актуально.

Модная стрижка пикси-боб

Пикси-боб цвета “соль и перец” отлично подходит для женщин с тонкими волосами. Эта стрижка позволяет создать объем на макушке, что придает им большую текстуру и густоту. Прическа подходит ко многим формам лица, но если у вас круглое лицо, лучше выбрать пикси-боб с объемом на макушке, чтобы оно выглядело более вытянутым.


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