Антитренды-2024: устаревшие тенденции в сфере моды и красоты, которых надо избегать в новом году

С наступлением нового года произойдут большие изменения в модных тенденциях. Уйдут старые и появится много свежих. Придется проститься с ностальгией по 90-м и минимализмом, который царствовал невероятно долго. Вот несколько антитрендов, от которых стоит отказаться с наступлением 2024 года.

Монохромные наряды

Монохромные образы выглядят элегантно и притягивают взгляды. Какое-то время они были в трендах, но, несмотря на свой шикарный вид, в 2024 году они уже уходят. Вместо того чтобы придерживаться одного тона, лучше попробовать соединить несколько разных цветов, чтобы получилось более смелое, интересное и суперсовременное сочетание.

Узкие джинсы

Многим девушкам нравятся джинсы скинни, подчеркивающие фигуру, но в 2024 году они будут выглядеть устаревшими. В прошлом году вернулись широкие мешковатые штаны, и в 2024 они никуда не уйдут, наоборот, их популярность будет только расти. Джинсы с широкими и даже суперширокими штанинами по-прежнему останутся одной из модных тенденцией нового сезона.

Одежда оверсайз

В последние несколько лет одежда оверсайз переживает настоящий бум. От свитеров больших размеров до очень мешковатых джинсов и пальто – все пользуется невероятной популярностью. Но эксперты моды уже готовы в 2024 году отойти от объемной одежды, отдавая предпочтение более приталенным силуэтам. 2024 год — это время хорошо сидящих на фигуре вещей, которые могут прослужить всю жизнь, а также модных забавных предметов одежды.

Слишком много логотипов

В 2024 году рекомендуется свести к минимуму количество логотипов на одежде. Вместо того чтобы носить вещи, рекламирующие бренд, лучше выбрать минималистичный подход. Это означает, что достаточно одного логотипа и не стоит размещать их на всех вещах.

Юбки миди

В течение некоторого времени юбки миди были весьма актуальны, но сегодня многие стилисты отказываются от такой длины в пользу макси, чтобы освежить гардероб.

Минималистичный дизайн

Минималистские тенденции, характеризующиеся чистыми линиями и скромным декором, постепенно теряют актуальность. В 2024 году ожидается переход к более максималистскому дизайну, включающему смелые узоры, яркие цвета и различные декоративные элементы.

Платья-комбинации

Многие модницы полюбили удобные шелковистые платья-комбинации, вернувшиеся некоторое время назад из 90-х и 2000-х годов. В 2024 году они уходят из трендов. В моде будут более изысканные силуэты, которые долговечны и неподвластны времени. Следует отдать предпочтение сшитому на заказ платью с воротником и приталенным силуэтом, которое с меньшей вероятностью выйдет из моды.

Платиновый блонд

Нет ничего плохого в том, чтобы носить платиновые локоны в 2024 году, но, чтобы оставаться в тренде, следует отдать предпочтение более теплым светлым оттенкам. Ледяной платиновый блонд, требующий особого ухода, заменят теплые тона, которые по-прежнему сохраняют яркость, но выглядят более естественно.

Балаяж

2024 год, возможно, не то время, чтобы впервые пробовать балаяж. Эта техника осветления волос уходит в прошлое, а подобные образы становятся менее популярными. Какой же стиль займет его место? Это будут более естественные переходы оттенков без резких изменений общего цвета волос.

Супердлинные заостренные ногти

Несмотря на то что многие знаменитости сделали трендом сверхдлинные заостренные ногти, в 2024 году на первый план выходят более короткие и практичные ноготки квадратной формы. Мастера маникюра считают, что это самая привлекательная форма. Короткие более удобны, за ними проще ухаживать, они придают рукам аккуратный вид. Они идеально подходят для тех, кто не любит наращивать ногти.

Классический французский маникюр

Классические нейл-арты, такие как French, претерпят несколько изменений. Вместо устаревшего французского маникюра мы увидим больше вариаций дизайна, таких как волнистые линии или двойные и тройные арки. Эти модели бросают вызов нашим представлениям о красоте, поскольку причина, по которой французский кончик так популярен, заключается в том, насколько женственна его форма.

Матовые губы

Хотя в мире красоты наметилась тенденция по возрождению матовых губ, похоже, что в 2024 году они станут менее популярны. Губам по-прежнему будет уделяться много внимания. Но если речь идет о тенденциях в макияже в 2024 году, то они будут глянцевыми. Губы займут центральное место благодаря светоотражающей губной помаде, которая только лишь добавит дополнительной интриги макияжу. Однако нет необходимости выбрасывать матовые помады – нужно просто добавить сверху блеск.

Едва заметный макияж глаз

Для некоторых женщин макияж глаз отошел на второй план. Вместо того чтобы наносить темные тяжелые тени, они выбрали практически незаметный макияж для глаз, делая больший акцент на коже лица и губах. Даже дымчатый макияж глаз стал едва заметным в 2023 году. Но слегка накрашенные глаза с едва заметными тенями, похоже, исчезнут в 2024 году. Вместо этого в моду войдут яркие глаза. В наступившем году наметилась тенденция выразительного макияжа глаз – от смелой графики до ярких подводок и даже страз, которые будут уместны для особых случае. Глаза могут стать самым настоящим аксессуаром, позволяющим выразить индивидуальность.

Высокое нанесение румян

Какое-то время было модно наносить румяна очень высоко. Но все меняется, и в 2024 году их наносят на самые выпуклые места щек. Чтобы определить такие точки, нужно просто улыбнуться, и они сразу же обозначатся. Нанесенные на так называемые яблочки щек румяна называют кукольными. Они способны придать любой женщине более моложавый и свежий вид.