Samsung выпустит смарт-кольцо Galaxy Ring для мониторинга здоровья

Южнокорейская компания Samsung анонсировала выпуск умного кольца Galaxy Ring, представляющего собой «ультрасовременное, мощное и доступное устройство для поддержания здоровья, которое предназначено для изменения будущего здоровья».

На данный момент отсутствует даже минимальная информация о смарт-кольце, которое, согласно предварительным данным, может быть исполнено в черном цвете. Аналитики предполагают, что Galaxy Ring, информация о технических характеристиках, доступности и цене которого появится в рамках текущего года, составит конкуренцию умным кольцам Oura и Evie.

Есть вероятность, что смарт-кольцо от Samsung, в котором, как предполагают эксперты, будет присутствовать функция управления умным домом, будет представлено в июле, в рамках Galaxy Unpacked.