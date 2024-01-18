 

Нейросеть научилась копировать почерк человека

18.01.2024, 23:25, Разное
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Как сообщает агентство Bloomberg, ученые ОАЭ, представляющие Университет искусственного интеллекта имени Мохамеда бен Заида, разработали технологию, позволяющую воспроизводить почерк конкретного человека.

Модель, созданная на основе искусственного интеллекта, освоила способность имитировать почерк на основе всего лишь нескольких абзацев письменного материала. Отметив широкий потенциал нового инструмента, эксперт Рао Мухаммад Анвер подчеркнул, что разработка, способная изучать контекст и значения последовательных данных, может быть задействована в процессе расшифровки почерка врачей и создании персонализированной рекламы.

Особое внимание ученые уделили тому факту, что технологией могут воспользоваться злоумышленники, заключив: «Нам придется повысить осведомленность общественности и разработать инструменты для борьбы с подделками».    


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