Мнение: Как коммунисты создали евродолларовую систему, финансовый крах СССР и зарплаты советских министров

1. Ещё с советских времён наши власти хранили деньги на Западе, что было очень выгодно Западу и не очень выгодно нам. Теперь, спасибо американцам, эта проблема решена — каждому лентяю, желающему делать «как проще», стало теперь ясно, что доверять США и Британии сколько-нибудь серьёзные суммы просто глупо. Цитирую Кримсональтера (ссылка):



Стоит напомнить (а для большинства аудитории – рассказать), что традиция хранения валютных резервов в долларах в лондонских (потом ещё и парижских, иногда – немецких) банках – это не изобретение Набиуллиной. И даже не изобретение Чубайса. И даже не изобретение Ельцина. И нет, это не Горбачёв придумал. Это старая советская традиция – ещё 1950-х годов. То есть хранение баксов (потом “долларовых инструментов”) в Лондоне, Париже и Франкфурте – это схема за авторством Коммунистической партии Советского Союза, причём схема которая (а) отлично проработала полвека и (б) поспособствовала процветанию британской “Невидимой Империи” – потому что советские доллары обеспечивали финансирование лондонского Сити, причём они буквально стали “кислородной подушкой” для британских банкиров в их самый чёрный час после окончания Второй мировой.

Это – не конспирология, это – история, её на Западе финансистам преподают. Даже в Английской Википедии это описано.

Вики: “[…] первый евродолларовый счет был открыт английским банком в пользу Советского Союза во время холодной войны, после вторжения в Венгрию в 1956 году, поскольку Советский Союз опасался, что его депозиты в североамериканских банках будут заморожены в качестве санкции. Поэтому СССР решил перевести часть своих долларов США, хранившихся непосредственно в североамериканских банках, в Московский народный банк, английскую компанию с ограниченной ответственностью, зарегистрированную в Лондоне в 1919 году, акции которой принадлежали Советскому Союзу. Затем английский банк повторно депонировал бы доллары в банки США. Таким образом, хотя на самом деле доллары никогда не покидали Северную Америку, у США не было бы никаких шансов конфисковать эти деньги, поскольку теперь они юридически принадлежали британскому банку […] Первоначально названные «долларами евробанка» по телексному адресу банка, со временем они стали известны как «евродоллары» […] Банки лондонского Сити, такие как Midland Bank, ныне входящий в состав HSBC, и их оффшорные холдинговые компании также играли важную роль в хранении депозитов.”

Британская The Guardian:

“Банки Лондонского Сити, которые больше не могли использовать фунты стерлингов так, как они привыкли, вместо этого начали использовать доллары, и они получили эти доллары от Советского Союза, который хранил их в Лондоне и Париже, чтобы они не были уязвимыми для американского давления. Это оказалось прибыльным делом” (ссылка).

Современная долларовая система международного кредитования (и торговли), которую США сейчас весело используют для того чтобы жить за счёт печатного баксового станка и душить всех санкциями, была создана лондонскими банкирами на советские деньги – именно “советские баксы” и стали источниками первых “евродолларовых” кредитов Сити. Вот такой парадокс истории. А всё потому, что комиссию Госбанка СССР, который предлагал ЦК заниматься интернационализацией советского рубля, а не использованием доллара США, КПСС послала на три буквы.

2. Телеграм-канал Толкователь пишет про финансовую ситуацию в позднем СССР, которая привела в итоге к обесцениванию вкладов граждан (ссылка):



Для многих россиян было открытием, что в СССР существовала инфляция.

А вот был ли дефицит бюджета? Да, был – и финансировался он за счёт вкладов населения в Сберкассе.

«Совершенно секретно. Заключение Госбанка СССР по проекту государственного плана экономического и социального развития СССР на 1984 год, 16 сентября 1983 года – в Совет министров СССР.

В связи с тем, что в целом за 3 года одиннадцатой пятилетки (включая оценку за 1983 год) прирост по важнейшим показателям развития хозяйства отстал от запланированного на пятилетку уровня, существенно возросло напряжение в реальном сбалансировании доходов и расходов государства. Только недобор прибыли по народному хозяйству против расчётов по пятилетнему плану за три года составляет примерно 30 млрд. рублей, а превышение планового фонда заработной платы за это же время определяется в размере 4,4 млрд. рублей.

Разрыв между доходами и расходами составил 36 млрд. рублей и против пятилетки увеличивается почти на 32 млрд. рублей. По предложениям министерств, ведомств и Советов Министров союзных республик, представленным в Госплан СССР в связи с разработкой проекта плана на 1984 год, разрыв между доходами и расходами государства складывался в размере 73 млрд. рублей.

В этих условиях за счёт вкладов населения на покрытие бюджетных расходов Госбанком предоставляются Минфину СССР займы. В 1976 году на эти цели было использовано вкладов населения 7 млрд. рублей, в 1977 году – 8 млрд. рублей, в 1978 году – 8,5 млрд. рублей, в 1979 году – 9 млрд. рублей, в 1980 году – 5,5 млрд. рублей. В текущем 1984 году бюджетом будет использовано 6 млрд. рублей. К началу 1984 года общая задолженность бюджета Госбанку достигнет 88 млрд. рублей. Это является показателем растущей напряженности в финансовых планах государства».

(Так что к концу Перестройки скорее всего никаких денег в Сберкассе уже и не было).

Как видите, винить за обесценивание рубля Чубайса несправедливо. Я не люблю Чубайса за его дружбу с США и прочие многочисленные грехи, однако надо всё же проявлять объективность. В 1976 году, когда Леонид Брежнев транжирил народные деньги на поддержку планово-убыточных колхозов, заводов и овощебаз, Анатолию Чубайсу был 21 год, он учился в институте и ровным счётом никакого участия в решениях такого уровня не принимал. Более того — в цитате пишут про 1976 год, однако корни проблемы растут из конца 1950-х, когда команде Никите Хрущёва показалось, будто немного подпечатывать рубли в целях поддержки экономики — хорошая идея.

К сожалению, социалистическая экономика может работать только в двух режимах: или голод, как при Сталине, или убыточность, как при Хрущёве и всех последующих генсеках. Никита Хрущёв решил, что голодать при нём советский народ больше не будет, так что у него остался только один выбор — печатный станок. Включение печатного станка, разумеется, привело к инфляции, которая при фиксированных ценах выражалась во всё более жёстком дефиците товаров и продуктов. После распада СССР этот дефицит преобразовался в реальные цены: в 1991 на полке магазина не было товара за 3 рубля, а в 1992 на полке товар появился, но уже за 30 рублей. Забавный факт: коммунисты, получившие лучшее в мире советское образование, до сих пор смогли осознать, что за три рубля они этот товар купить не могли ни в 1992, ни в 1991 году.

Теоретически, у Никиты Хрущёва был ещё и третий вариант — вернуться к капитализму, как это сделали в Китае. Тогда у нас и с экономикой, и с уровнем жизни населения всё стало бы хорошо. Но, увы, большую часть тех, кто мог бы провести такие реформы, Сталин зачистил в ходе репрессий. Уровень выживших позволял максимум эксплуатировать печатный станок.

3. Историк Александр Дюков пишет об одной из причин, по которой качество управления экономикой и финансами в позднем СССР было низким, а коррупция – высокой (ссылка):

Легко коррумпируемыми советские управленческие элиты сделала уравнительная система оплаты, когда министр получал меньше бульдозериста на БАМе или буровика в Ненецком автономной области. Понятно, что были ещё доплаты в конвертах и госдачи – но все это было слезы не только в сравнении с тем, что имели люди их статуса на Западе, но и с тем, что имел руководящий сотрудник советской торговли.

Идеологическая основа этого положения была заложена утопическим решением Парижской коммуны 1871 г., впоследствии воспетым Марксом: “Начиная с членов Коммуны, сверху донизу, общественная служба должна была исполняться за заработную плату рабочего”. Поскольку Коммуна просуществовала два с половиной месяца, разрушительность решения не успела проявиться – и его внедрили в СССР.