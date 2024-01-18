Индийская континентальная плита раскалывается на две части

Как сообщает издание Science, Индийская континентальная плита раскалывается на две части, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Стэнфордский университет.

Исследователи отмечают, что в данном случае речь идет не о вертикальном раскалывании, как в случае с Восточной Африкой, а горизонтальном, подчеркнув, что в ином случае такое развитие событий привело бы к появлению нового континента, отличающегося миниатюрностью. Благодаря сейсмическому исследованию стало известно, что глубина Индийской плиты колеблется в диапазоне от 100 до 200 километров, в связи с чем в районе северного Тибета она уже расслоилась, в то время как в районе южного – еще нет.

В ходе предыдущих исследований было установлено, что Индийская плита движется по направлению к Евразийской плите со скоростью два миллиметра в год, причем подобный процесс в свое время привел к образованию Гималаев.