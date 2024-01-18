 

Индийская континентальная плита раскалывается на две части

18.01.2024, 22:14, Разное
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Как сообщает издание Science, Индийская континентальная плита раскалывается на две части, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Стэнфордский университет.

Исследователи отмечают, что в данном случае речь идет не о вертикальном раскалывании, как в случае с Восточной Африкой, а горизонтальном, подчеркнув, что в ином случае такое развитие событий привело бы к появлению нового континента, отличающегося миниатюрностью. Благодаря сейсмическому исследованию стало известно, что глубина Индийской плиты колеблется в диапазоне от 100 до 200 километров, в связи с чем в районе северного Тибета она уже расслоилась, в то время как в районе южного – еще нет.

В ходе предыдущих исследований было установлено, что Индийская плита движется по направлению к Евразийской плите со скоростью два миллиметра в год, причем подобный процесс в свое время привел к образованию Гималаев.    


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