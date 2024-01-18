Что надеть в январе-2024, если гардероб устарел: стильные “фишки” по его обновлению без особых затрат

Знакома ли вам ситуация, когда в шкафу куча вещей, а надеть совершенно нечего? Это, вероятно, связано с тем, что ваш гардероб порядком устарел. Давайте разберемся, как сделать его снова актуальным в январе, не потратив при этом огромное количество денег.

Кардиган на голое тело

На данный момент это один из самых популярных стилистических приемов. Носите кардиган как полноценный самостоятельный верх, а не как накидку поверх майки или водолазки. Это очень женственно и соблазнительно.

Эффектное пальто

Когда на улице очень холодно, большую часть времени вы проводите в верхней одежде. Поэтому важно, чтобы она смотрелась ярко и эффектно. Выберите что-нибудь необычное, экстравагантное, что будет поднимать вам настроение и притягивать внимание окружающих.

Преувеличенные силуэты

Если вы не хотите выглядеть скучно, откажитесь от приталенных и прямых силуэтов. Загляните в шкафы, вытащите самую объемную, пышную вещь, которая у вас есть, будь то брюки клеш или платье с пышными рукавами. Она должна стать основой вашего модного зимнего гардероба.

Оригинальный верх

Скорее всего, 98% зимы вы проведете в трикотажной и вязаной одежде. Но вместо того, чтобы надевать один и тот же традиционный джемпер, лучше выберите что-нибудь оригинальное с необычным вырезом. Фасоны с открытыми плечами вернулись, так что вы можете смело надевать такие вещи этой зимой.

Гольфы до колена

Самый неожиданный тренд сезона – соблазнительные капроновые гольфы до колена. Носите их с мини-платьем или юбкой и добавьте лоферы, чтобы создать атмосферу опрятного, школьного стиля, который сейчас особенно популярен.

Аккуратный воротник

Если в вашем гардеробе много рубашек с опрятными воротничками, самое время продемонстрировать их всему миру. Поднимите воротничок и уложите его поверх верхней одежды. Это действительно необычно, нестандартно, а главное, модно. В таком образе вы однозначно привлечете внимание окружающих, вызовете массу восторженных взглядов.

Красочный свитер

Раскройте совершенно новую игривую сторону своего стиля, надев яркий джемпер с каким-нибудь интересным геометрическим узором. Зимой рекомендуется носить вязаные свитера теплых цветов. Будет просто потрясающе, если вы выберете помаду в тон свитеру для максимально гармоничного образа.

Брюки, заправленные в ботинки

Некоторое время это считалось дурным тоном, но теперь брюки, заправленные в обувь, снова становятся модным трендом. Это придаст вашему образу совершенно новый дерзкий вид, который непременно привлечет внимание.

Стильная сумка

Сумка – это не просто аксессуар. Она имеет огромное значение в восприятии образа. Поэтому смело доставайте свою самую лучшую и самую оригинальную сумочку и отправляйтесь покорять мир своей красотой и потрясающим чувством стиля.

Красивый шарф

Даже если вы придерживаетесь сугубо минималистского стиля, дерзните и украсьте свой образ ярким шарфом, который будет выгодно контрастировать с общей гаммой гардероба. Эта небольшая деталь может преобразить весь гардероб, сделать его более модным и актуальным.