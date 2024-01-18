Fox News – вопрос иммиграции стал «фиговым листом» для помощи Украине — сенатор Вэнс

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Законопроект, который выработали американские конгрессмены для борьбы с нелегальными иммигрантами, на самом деле не решает этот вопрос, заявил в интервью Fox News сенатор Джеймс Дэвид Вэнс. Он называет эти меры «фиговым листом», который прикрывает истинную цель демократов — выделить деньги Украине.

Сенатор Джеймс Дэвид Вэнс присоединяется к нам. Как вы отреагируете на то, что заявил спикер? Я так понимаю, ваши желания по вопросу границы сходятся. Возможно ли это?

ДЖЕЙМС ДЭВИД ВЭНС, сенатор от штата Огайо: Я так не считаю, Лора. Я думаю, спикер прежде всего прав, говоря, что мы ещё не видели деталей нынешнего предложения.

Они опубликуют его в пятницу вечером и примут в понедельник вечером.

ДЖЕЙМС ДЭВИД ВЭНС: Да, именно так. Мы знаем, что там будет, и мы знаем, что там не будет двух важнейших положений. Прежде всего, Лора, там ничего не будет про условно-досрочное освобождение. Барак Обама выпускал по УДО по пять тысяч незаконных иммигрантов в год, Джо Байден выпускает почти по миллиону в год. И этот законопроект ничего не говорит про УДО.



Во-вторых, там ничего не говорится про исправление системы получения убежища в нашей стране. И если вы соедините эти две вещи, то получится, что законопроект не решает проблему, связанную с границам. Что важно, вы видели, как спикер Джонсон говорил об этом, и я благодарен ему. Это по большей части делается для того, чтобы выделить деньги Украине. Это фиговый листок по вопросу границы, чтобы мы могли отправить ещё 61 миллиард долларов Украине. И я считаю, что республиканцы катастрофически не выполняют свою роль лидера.



Насколько велик у нас кризис, связанный с границей, когда американцам необходимо обеспечить безопасность границ и они притворяются, что мы обеспечиваем безопасность границ, с одной стороны, чтобы можно было выдать 61 миллиард долларов Зеленскому — с другой. Это чудовищно.

Похоже, что у нас наконец-то даже мэры-демократы поняли, что это очень плохо. И вместо того чтобы дать им средства политического спасения… Но опять же, это бессмысленно, ведь как только мы получим этот законопроект, а у нас до сих пор нет текста, как только мы получим этот законопроект и его проверят (какая-то проверка будет), кто будет отвечать за его внедрение в жизнь? Кто?

ДЖЕЙМС ДЭВИД ВЭНС: Это просто невозможно. Это реально никак не обеспечит безопасность границ, если вы этого хотели. Знаете, что я думаю по поводу Украины? Что мы уже слишком много денег на неё потратили. Но если вы реально хотели использовать Украину, как крючок, вы могли сказать Джо Байдену: мы ни гроша больше вам не дадим, пока вы не доведёте количество случаев незаконного пересечения границ до очень низких показателей — ниже тысячи, ниже пятисот. Любую цифру можно назвать. А раз этого нет в обсуждении, значит, дело не в безопасности границ, а в том, чтобы направить Украине 61 миллиард долларов.

Вот, в чём состоял приоритет Белого дома, прежде чем они направились на сегодняшнюю встречу.

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Наше внимание и внимание президента сегодня будет сосредоточено на Украине и на том, как важно продолжать поддерживать Украину, пока они воюют против тирании и агрессии президента Путина. На этом будет сосредоточено внимание. И я говорила: президент собирает людей, очевидно, он хочет послушать, что скажут коллеги. Но цель — Украина, и эти переговоры в парламенте, в сенате будут продолжаться.

Как вы считаете, ведутся ли эти «переговоры»? Этот документ был написан несколько месяцев назад. У лоббистов целый мешок предложений по границе, и, очевидно, они уже знают, сколько денег они хотят на Украине. Всё уже решено. Им нужно выдать текст, и тогда у вас будет типа пяти часов, чтобы его прочитать, а там 800 страниц. Классика.

ДЖЕЙМС ДЭВИД ВЭНС: Лора, это из разряда новостей, и кое в чём я на самом деле согласен с пресс-секретарём Белого дома. В том, что всё дело в Украине. И вы правы насчёт выбранного времени. Что нам говорили в сенате, так это то, что детали этого пакета будут опубликованы позже на этой неделе, то есть, возможно, в пятницу вечером. А голосовать нам придётся через пару дней. Иммиграционный закон, как вы знаете, Лора, лучше меня, полон сложностей. Одно положение здесь влияет на другое положение там. Мысль о том, что вы можете создать реальный пакет мер по безопасности границ, и пересмотреть его, и внести правки, безумна.

Вы ведёте переговоры с людьми, которые не считают границу морально правильной вещью. Иметь границы аморально.

ДЖЕЙМС ДЭВИД ВЭНС: Именно так. Неспособность признать это и использовать как рычаг я считаю большой ошибкой.

Дата выхода в эфир 18 января 2024 года.