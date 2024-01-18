 

Наказали, так наказали: россияне потеряли провинившегося Киркорова

18.01.2024, 21:29, Новости дня
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Пересматривая
любимый сериал, россияне потеряли Киркорова, который раньше был в 10 серии 4 сезона сериала “Сваты”. По сюжету, Киркоров приезжает, как и главные герои, на
экскурсию на винзавод. Но теперь этот момент зрители телеканала “Дом Кино” не смогли
посмотреть – певца вырезали из эпизода.

Филипп Киркоров сталкивается с тяжелыми последствиями после посещения провокационной вечеринки Насти Ивлеевой. Скандал, вызванный его неоднозначным образом, продолжает обсуждаться уже целый месяц. Не так давно его вырезали из комедии “Иван Васильевич меняет все”. До сих пор певец не делился своим отношением к его исключению из киноленты.

Филипп Киркоров оставил свой след во множестве отечественных фильмов, среди которых “Последний богатырь”, “Жара”, “Любовь в большом городе”. В свете последних событий его могут вырезать и из этих проектов.

Усилия артиста над извинениями перед Дмитрием Песковым, связанные с инцидентом на вечеринке в “Мутаборе”, пока не принесли заметных результатов. В случае, если общественное недовольство приведет к его дальнейшей изоляции в индустрии, возникнет необходимость просматривать архивы многочисленных телешоу, где он был замечен на протяжении всей своей карьеры. Помимо этого, существует риск, что его музыкальные клипы перестанут транслироваться на телевидении.

Конечно, не может не вызывать удивления тот факт, что Филиппа Киркорова вырезают едва ли не отовсюду – даже из эпизода в сериале 14-летней давности. Наказали, так наказали.


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