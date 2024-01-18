Рупор кремлевской пропаганды: В Харькове было уничтожено несколько десятков французских наемников
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Французские СМИ косвенно подтверждают информацию о вчерашнем поражении располаги французских наемников в Харькове.
Согласно данным МО РФ была поражена располага иностранных наемников, большинство из которых были французами. Было заявлено 60+ убитых и 20+ раненых.
Местные источники в Харькове подтверждают поступления в госпиталя раненых говорящих на французском.
В Харькове заявили о 17 убитых и существенном кол-ве раненых.
Французские СМИ делают акцент на том, что погибли французские наемники и среди нех не было французских регуляров.
Так или иначе, привет Макрону в ответ на объявления о поставках оружия на Украину – передали.
Ну и спасибо неравнодушным харьковчанам, которые помогли выявить располагу французов для которых это стало крупнейшими разовыми потерями за всю войну на Украине.
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Источник: Colonel Cassad
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