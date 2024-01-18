Рупор кремлевской пропаганды: В Харькове было уничтожено несколько десятков французских наемников

Французские СМИ косвенно подтверждают информацию о вчерашнем поражении располаги французских наемников в Харькове.

Согласно данным МО РФ была поражена располага иностранных наемников, большинство из которых были французами. Было заявлено 60+ убитых и 20+ раненых.

Местные источники в Харькове подтверждают поступления в госпиталя раненых говорящих на французском.

В Харькове заявили о 17 убитых и существенном кол-ве раненых.

Французские СМИ делают акцент на том, что погибли французские наемники и среди нех не было французских регуляров.

Так или иначе, привет Макрону в ответ на объявления о поставках оружия на Украину – передали.

Ну и спасибо неравнодушным харьковчанам, которые помогли выявить располагу французов для которых это стало крупнейшими разовыми потерями за всю войну на Украине.

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